«Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να ντύνονται λίγο καλύτερα, κάτι που μας ενθαρρύνει να συμπεριφερόμαστε λίγο καλύτερα», είπε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Sean P. Duffy, σε επίσημη ενημέρωση πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Να μην φοράμε παντόφλες και πιτζάμες»: Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ προς επιβάτες αεροσκαφών
Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Sean P. Duffy, πρότεινε στους ταξιδιώτες να ντύνονται «λίγο καλύτερα» όταν πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και ταξιδεύουν μέσω αεροπλάνου, προκαλώντας την οργή πολλών χρηστών των social media.

«Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να ντύνονται λίγο καλύτερα, κάτι που μας ενθαρρύνει να συμπεριφερόμαστε λίγο καλύτερα», είπε ο Sean P. Duffy σε επίσημη ενημέρωση πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. «Ας προσπαθήσουμε να μην φοράμε παντόφλες και πιτζάμες όταν ερχόμαστε στο αεροδρόμιο».

Πολλοί ταξιδιώτες έσπευσαν στα social media, για να πουν: «Όχι, είμαστε εντάξει», επισημαίνοντας παράλληλα τις καθυστερήσεις, τα τέλη, τις βασικές ανέσεις και την ελάχιστη εξυπηρέτηση που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους — συνθήκες που δεν ευνοούν τα πολυτελή ρούχα.

«Δηλαδή, θα πρέπει να φορέσω το καλύτερο κοστούμι μου για να καθίσω στα ψίχουλα κάποιου άλλου;», ακούγεται να λέει η κωμικός Michelle Wolf σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Από την δική της πλευρά η Cat Sullivan, μια τηλεοπτική παραγωγός και κωμικός με έδρα το Λος Άντζελες, επεσήμανε «πόσο τρελή είναι αυτή η οδηγία».

«Φόρεσα ένα φόρεμα την τελευταία φορά που ταξίδεψα, το οποίο ήταν απίστευτα άβολο. Νομίζω ότι η θερμοκρασία ήταν περίπου στους -1 °C όταν προσγειώθηκα», είπε. «Σίγουρα δεν ήταν το κατάλληλο ρούχο για να φορέσω».

«Θα φορέσω τις παντόφλες μου», έγραψε μια άλλη γυναίκα στο TikTok, αναρωτώμενη γιατί η κυβέρνηση ανησυχούσε για τα ρούχα που φορούσε στο αεροδρόμιο.

