Παναθηναϊκός: Νέος team manager o Κάρλος Ζέκα

Μια ημέρα μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης του Τζαβέλλα, οι «πράσινοι» κατέληξαν στον αντικαταστάτη του, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι το «τριφύλλι».

Ο λόγος, φυσικά, για τον Κάρλος Ζέκα, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, έχοντας υπάρξει κι αρχηγός της ομάδας. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στις τάξεις των ποδοσφαιριστών, όσο και σε αυτό των οπαδών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, η επιλογή Ζέκα μοιάζει ιδανική τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Να θυμίσουμε, φυσικά, ότι ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο «τριφύλλι» από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν είχε αναλάβει πόστο στο νέο τμήμα σκάουτινγκ, όντα υπεύθυνος για τις αγορές της Πορτογαλίας και της Νότιας Αμερικής. Πλέον, αναβαθμίζεται, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο ανανεωμένο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Είναι μια θέση, άλλωστε, που ο Ράφα Μπενίτεθ δίνει μεγάλη βάση κι επιθυμούσε την ενίσχυσή της.

