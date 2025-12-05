ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»

Η έντονη φημολογία του τελευταίου διαστήματος, αναφορικά με την διάθεση επενδυτών να εμπλακούν με τον Παναθηναϊκό, οδήγησε την «πράσινη» ΠΑΕ να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει κάθε σενάριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα".