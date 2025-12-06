Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα - Δείτε φωτογραφίες

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του

Newsbomb

Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα - Δείτε φωτογραφίες
Flashnews
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη, ο θάνατος αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, στη Σούδα. Το δυστύχημα συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με τον άτυχο άνδρα ο οποίος κινούνταν με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημά του.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία, σύμφωνα το zarpanews.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνά το Λιμενικό.

Δείτε φωτογραφίες:

Κρήτη - Σούδα
Κρήτη - Σούδα
Κρήτη - Σούδα

Ο 45χρονος ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σούδας, με σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό τόσο στην ομάδα του όσο και σε όσους τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και τη συμβολή του στον αθλητισμό. Η κοινότητα της Σούδας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αποτέλεσε έμπνευση και παράδειγμα δύναμης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο του Αλέξη στα Εξάρχεια – Δείτε εικόνες

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Νέος team manager o Κάρλος Ζέκα

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι ληστές χτυπούσαν πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών - Είχαν πληροφόρηση από «μέσα», συνελήφθησαν τυχαία για επίθεση που έκαναν για... πλάκα

12:50ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέα σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας – Σε ποιες 4 περιοχές χρειάζεται προσοχή

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Ξεπέρασε τα 260 χιλιοστά το ύψος βροχής στη Βλυχάδα Αττικής

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια» – Τι είπε για τους αγρότες

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Μαζί προετοιμάζουμε τον νέο νόμο για τα Επιμελητήρια»

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για 33χρονο από τη Νέα Πέραμο και 36χρονο Γάλλο που αγνοούνται

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι περαστικού - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα - Δείτε φωτογραφίες

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός για Μιλάνο: «Η διάθεση των εισιτηρίων θα περιοριστεί αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φάρσαλα βουτηγμένα στη λάσπη μετά τον Byron: Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ – «Πνιγόμαστε κάθε χρόνο»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί πάνε στα αεροδρόμια φορώντας παντόφλες και πιτζάμες και ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ τους ζητά «να ντύνονται λίγο καλύτερα»

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτοιμη για το... πολικό εξπρές η Αμερική - Στο «περίμενε» η Ευρώπη

11:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος παίκτης της Φενέρμπαχτσε είδε… καμουφλαρισμένος το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Εμφανίστηκε με κουκούλα στις κερκίδες

11:30ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει δώσει το δίπλωμά του - Η Τροχαία δεν δέχεται πως οδηγούσε ο πατέρας του

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα - Δείτε φωτογραφίες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί πάνε στα αεροδρόμια φορώντας παντόφλες και πιτζάμες και ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ τους ζητά «να ντύνονται λίγο καλύτερα»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

12:50ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέα σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας – Σε ποιες 4 περιοχές χρειάζεται προσοχή

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φάρσαλα βουτηγμένα στη λάσπη μετά τον Byron: Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ – «Πνιγόμαστε κάθε χρόνο»

12:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ