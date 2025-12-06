Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο στη Σούδα - Δείτε φωτογραφίες

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη, ο θάνατος αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, στη Σούδα. Το δυστύχημα συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με τον άτυχο άνδρα ο οποίος κινούνταν με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημά του.

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία, σύμφωνα το zarpanews.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνά το Λιμενικό.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο 45χρονος ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σούδας, με σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό τόσο στην ομάδα του όσο και σε όσους τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και τη συμβολή του στον αθλητισμό. Η κοινότητα της Σούδας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αποτέλεσε έμπνευση και παράδειγμα δύναμης.