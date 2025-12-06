Απαράδεκτοι Τούρκοι: Δύο φίλοι του Πανιωνίου κρατούνται στην Πόλη, τους πήραν διαβατήρια και κινητά

Πολλά ήταν τα παράπονα των ανθρώπων του Πανιωνίου για τη συμπεριφορά της Μπεσίκτας και του κόσμου της, ωστόσο αποκορύφωμα αποτελεί η αδιανόητη ταλαιπωρία δύο φίλων της ομάδας που κρατούνται ακόμα στην Τουρκία.

Πανιώνιος
Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν 101-83 από τους γηπεδούχους, για την 9η αγωνιστική του Eurocup, ωστόσο το αγωνιστικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω της απαράδεκτη συμπεριφορών των γειτόνων.

Ο Πανιώνιος κατήγγειλε την Μπεσίκτας και τον κόσμο της, για τη συμπεριφορά που είχαν προς τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ταξίδεψαν για να τη δουν από κοντά.

Οι Τούρκοι οπαδοί κινήθηκαν απειλητικά προς τους Έλληνες επειδή φώναξαν ρυθμικά «Πανιώνιος». Μετά το τέλος του αγώνα, δύο φίλοι του Πανιωνίου οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα με την αιτιολογία ότι έκαναν άσεμνη χειρονομία, αντιδρώντας στην απαράδεκτη συμπεριφορά των γηπεδούχων.

Η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ είχε την ενημέρωση ότι θα πήγαιναν απλώς για κατάθεση και στη συνέχεια στο νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρξε αστυνομική βία. Βέβαια, παραμένουν ακόμα εκεί και μάλιστα τους έχουν αφαιρεθεί τόσο το διαβατήριο, όσο και το κινητό τηλέφωνο!

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Παναγιώτης Ηλιάδης όσο και ο υπεύθυνος ασφαλείας, Νίκος Κολιδάς, παραμένουν στην Πόλη κι είναι σε διαρκή επικοινωνία με το προξενείο, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση.

Ο Πανιώνιος αναμένεται να προχωρήσει σε καταγγελία και στη Euroleague, για όλα όσα συνέβησαν στην Τουρκία, ενώ σε ανακοίνωση του ευχαρίστησε τον κόσμο που ταξίδεψε στη γειτονική χώρα. Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες της και την ευγνωμοσύνη της στους ηρωικούς φιλάθλους που για ακόμα μια φορά έκαναν πολλά χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να βρεθούν δίπλα στον Ιστορικό.

Θέλουμε να εκφράσουμε όμως και τη λύπη μας για την ταλαιπωρία που πέρασαν και η οποία για μερικούς δεν έχει λήξει ακόμα, εντελώς αναίτια.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχει ανοιχτή επικοινωνία με το ελληνικό προξενείο, έχοντας και την αρωγή της Besiktas, ώστε να λήξει αυτή η ταλαιπωρία με αίσιο τρόπο το συντομότερο δυνατό».

