Το αίνιγμα των Αντικυθήρων: Ο πρώτος «υπολογιστής» του κόσμου
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποκαλύπτει μια τεχνολογία 2.000 ετών που προκαλεί τους επιστήμονες. Νέα ευρήματα αναζωπυρώνουν το μεγάλο αρχαιολογικό μυστήριο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή του, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις και να ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την τεχνολογική εξέλιξη της αρχαιότητας.
Το περίπλοκο αυτό αντικείμενο, θαμμένο για δύο χιλιετίες στο ναυάγιο μιας ρωμαϊκής εμπορικής γαλέρας, θεωρείται σήμερα το πιο εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα του αρχαίου κόσμου - μια συσκευή τόσο προχωρημένη, που μοιάζει να ταξίδεψε στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54 ∙ WHAT THE FACT
Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!
10:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Καμία παράταση φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία
10:03 ∙ LIFESTYLE
Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
10:54 ∙ WHAT THE FACT
Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!
14:01 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ
18:48 ∙ LIFESTYLE