Το αίνιγμα των Αντικυθήρων: Ο πρώτος «υπολογιστής» του κόσμου

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή του, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις και να ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την τεχνολογική εξέλιξη της αρχαιότητας.

Το περίπλοκο αυτό αντικείμενο, θαμμένο για δύο χιλιετίες στο ναυάγιο μιας ρωμαϊκής εμπορικής γαλέρας, θεωρείται σήμερα το πιο εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα του αρχαίου κόσμου - μια συσκευή τόσο προχωρημένη, που μοιάζει να ταξίδεψε στον χρόνο.

