Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρκαδία λόγω χιονοπτώσεων - Υποχρεωτικές αλυσίδες στην Κορινθία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες έφεραν σε τμήματα του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις τη Δευτέρα (12/01).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, στην Αρκαδία έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στον δρόμο προς το Χιονοδρονικό Κέντρο Μαινάλου, ενώ σε τμήματα της Κορινθίας τα οχήματα κυκλοφορούν μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω της χιονόπτωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης-Βυτίνας-Οστρακίνας-Αλωνίσταινας, από την διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Βυτίνας-Αλωνίσταινας μέχρι και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός). Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

Απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης:

από το 19,9ο χλμ της Ε.Ο. Ξυλοκάστρου-Τρικάλων έως το 35ο χλμ (Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρεια)

από το 5ο χλμ Ε.Ο. Δερβενίου-Γκούρας και άνω, καθώς και παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα.

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς η υποχρέωση να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν στα οχήματα τους αντιολισθητικές αλυσίδες στα σημεία του οδικού δικτυού όπου υπάρχει χιόνι ή παγετός , να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

