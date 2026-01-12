Εσείς θα εμπιστευόσασταν ένα ρομπότ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού;

Ο Έγκι, ο Νίο, ο Ισαάκ και ο Μέμο είναι οικιακά ρομπότ και κάνουν τις δουλειές του σπιτιού

Εσείς θα εμπιστευόσασταν ένα ρομπότ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού;
BBC
Η ιδέα του να έχουμε ένα ρομπότ να μας κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού είναι σίγουρα αρκετά ελκυστική. Πόσες φορές δεν έχουμε αναφωνίσει μόνοι μας, την ώρα που σκουπίζουμε το σπίτι μας ή πλένουμε τα πιάτα, «μακάρι να είχα ένα ρομποτ να τα κάνει»;.

Πλέον, στην εποχή που ζούμε, την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορεί αυτή η ιδέα να μην είναι και τόσο μακρινή. Στη Σίλικον Βάλεϊ, ρομπότ εκπαιδεύονται με γοργούς ρυθμούς για να διπλώνουν τα ρούχα, να γεμίζουν το πλυντήριο πιάτων και να καθαρίζουν.

Οι δημιουργοί τους δίνουν μεγάλες υποσχέσεις. Είναι, όμως, η ιδέα ενός ρομπότ-μπάτλερ όσο ρεαλιστική ακούγεται; Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, το BBC συνάντησε τον Έγκι, τον Νίο, τον Ισαάκ και τον Μέμο.

Παρατηρώντας τα ρομπότ-μπάτλερ

Τα ρομπότ-μπάτλερ είναι αρκετά ευέλικτα, ευαίσθητα και επιδέξια για να εκτελούν πολλές σημαντικές (και κουραστικές) δουλειές.

Ο ρεπόρτερ του BBC, στη συνάντησή του με αυτά, παρακολούθησε τον Έγκι, το ρομπότ από τη σχετικά νεοσύστατη επιχείρηση Tangible AI, να κρεμάει ένα σακάκι σε μια κρεμάστρα, να αδειάζει ένα κρεβάτι και να σκουπίζει τον πάγκο της κουζίνας, όπου κάτι είχε χυθεί. Τα έκανε όλα, αλλά με πάρα πολύ αργές κινήσεις.

Ομοίως, ο Νίο από την 1X -η οποία πρόσφατα προκάλεσε αναταραχή ξεκινώντας προπαραγγελίες για το ρομπότ της- μπόρεσε να κινείται αργά αλλά αποτελεσματικά στη δοκιμαστική κουζίνα της εταιρείας.

Πότισε φυτά (αν και κάτι χύθηκε), σέρβιρε ένα ποτό και τακτοποίησε πιάτα και φλιτζάνια (με λίγη βοήθεια, καθώς δυσκολευόταν να πιάσει τις λαβές των ντουλαπιών). Και τα δύο ρομπότ θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα, αν ο χρόνος δεν ήταν το πρόβλημά τους.

Το... μυστικό των ρομπότ

Αλλά ο Νίο και ο Έγκι έχουν ένα μυστικό: ελέγχονται από ανθρώπινους χειριστές. Και αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται στα διαφημιστικά βίντεο και κάτι που οι εταιρίες τους θέλουν να υποβαθμίσουν.

Η Bipasha Sen, ιδρύτρια της Tangible AI, είναι αισιόδοξη για το πόσο γρήγορα βελτιώνεται η τεχνολογία. «Σήμερα οι άνθρωποι έχουν δύο φιλοδοξίες: ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι. Στο μέλλον θα έχουν τρεις φιλοδοξίες: ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι και ένα ρομπότ», λέει με χαμόγελο.

Από την άλλη, η 1X είναι μια εταιρεία που έχει σημαντική οικονομική υποστήριξη από τεχνολογικούς κολοσσούς, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευάστριας μικροτσίπ Nvidia. Ο Νορβηγός Διευθύνων Σύμβουλος Bernt Børnich λέει ότι ο Νίο του είναι πολύ χρήσιμος στο σπίτι του, καθώς ασχολείται με το σκούπισμα και την οργάνωση, κάτι που, όπως λέει, είναι «ένα μείγμα» αυτόνομης δράσης και ανθρώπινης λειτουργίας.

«Έχουμε πολλά δεδομένα, οπότε πολλά από τα πράγματα στο σπίτι μου μπορούν να αυτοματοποιηθούν, αλλά περιοδικά κάποιος παρεμβαίνει και βοηθάει», λέει. Τα δεδομένα είναι το κλειδί για το πώς αυτά τα ρομπότ μαθαίνουν να κινούνται στα χαοτικά οικιακά περιβάλλοντα.

Από φέτος σε σπίτια τα οικιακά ρομπότ

Η 1X στοχεύει στο να μπορεί να διανείμει ήδη από φέτος σε σπίτι τον Νίο και είναι βέβαιη ότι το ρομπότ της θα είναι πολύ ικανό χάρη στις πρόσφατες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, δεν έδειξαν καμία επίδειξη του bot που σκέφτεται μόνο του.

Το πρώτο κύμα πελατών θα πρέπει να είναι πολύ υπομονετικό και να μην ανησυχεί και ιδιαιίτερα για την ιδιωτικότητά του, καθώς ανθρώπινοι χειριστές θα το ελέγχουν εξ αποστάσεως όταν το bot μπερδεύεται.

Και φυσικά θα πρέπει να είναι πλούσιοι, αφού ο Νίο θα κοστίζει περίπου 20.000 δολάρια ή 500 δολάρια τον μήνα.

Αναπτύσσονται και άλλα ρομπότ

Η Weave Robotics έχει επτά Ισαάκ διάσπαρτους σε όλο το Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι διπλώνουν τα ρούχα μετά το πλυντήριο. Προς το παρόν, ο Ισαάκ χρειάζεται περίπου 90 δευτερόλεπτα για κάθε μπλουζάκι, αλλά ο δημιουργός του λέει ότι γίνεται όλο και πιο γρήγορος.

«Η ανάπτυξη είναι η στρατηγική», λέει ο συνιδρυτής Evan Wineland. Η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει μια γενικής χρήσης έκδοση του Ισαάκ για σπίτια φέτος, αλλά δεν είναι σαφές πόσες εργασίες θα είναι αυτόνομες.

Αλλού στο Sunday AI, βρήκαν μια ωραία λύση στην πρόκληση της συλλογής δεδομένων που φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Το ρομπότ του φτιάχνει αργά αλλά σωστά έναν καφέ, διπλώνει μερικές κάλτσες και καθαρίζει ένα τραπέζι από επικίνδυνα εύθραυστα ποτήρια κρασιού. Μόνο του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Αλλά ακόμη και αυτό το εξαιρετικά ικανό ρομπότ έκανε ένα λάθος: έσπασε ένα ποτήρι κρασιού στην πρώτη του προσπάθεια, κάτι που φαίνεται να ήταν μια ατυχία.

Οι μηχανικοί εδώ είναι βέβαιοι ότι όλα θα διορθωθούν μόλις τα ρομπότ κυκλοφορήσουν του χρόνου χάρη σε ένα ρομποτικό γάντι που έχουν αναπτύξει.

«Κατασκευάσαμε αυτά τα γάντια και οι άνθρωποι τα φορούν στα σπίτια τους και συλλέγουν δεδομένα για εμάς και αυτό μας δίνει πραγματικά ποικίλα δεδομένα επειδή τώρα βλέπουμε 500 σπίτια και επίσης όλους τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν δουλειές», λέει ο συνιδρυτής Tony Zhao.

Κάνοντας τα ρομπότ έξυπνα

Η τελευταία εταιρεία που επισκεφτήκαμε έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία για το πώς να κάνει το οικιακό ρομπότ πραγματικότητα. Η Physical Intelligence δεν ενδιαφέρεται να κατασκευάσει ένα ρομπότ, αλλά αναπτύσσει τους εγκεφάλους για να κάνει τα χαζά ρομπότ έξυπνα.

Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν κάθε είδους διαφορετικά ρομποτικά χέρια και σώματα για να αναπτύξουν λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης για οποιοδήποτε υλικό ρομπότ.

«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να εμφυσήσουμε νοημοσύνη σε οποιοδήποτε είδος φυσικής ενσάρκωσης, είτε πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ρομπότ είτε ακόμα και για κάτι που μοιάζει περισσότερο με μια συσκευή», λέει η συνιδρύτρια Chelsea Finn.

Η προσέγγισή τους υποστηρίζεται με ενθουσιασμό από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, και της OpenAI.

Υπάρχει ένα τεράστιο ποσό επενδύσεων σε αυτήν την τεχνολογία και παρόλο που η Σίλικον Βάλεϊ είναι για άλλη μια φορά το επίκεντρο, αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από Κινέζους αντιπάλους.

Η βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ γενικά στην Κίνα είναι στην πραγματικότητα τόσο ακμάζουσα που η κυβέρνηση προειδοποίησε πρόσφατα ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια φούσκα που θα μπορούσε να σκάσει εάν τα ρομπότ δεν είναι τόσο επιτυχημένα ή δημοφιλή όσο ελπίζουν.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής πιστεύει ότι θα χρειαστούν 20 χρόνια πριν τα οικιακά bots γίνουν πραγματικά χρήσιμα και αποδεκτά.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το πόση ζήτηση θα υπάρχει στην πραγματικότητα για τα bots. Θα είναι απλώς το παιχνίδι των πλουσίων ή θα γίνουν αρκετά φθηνά για ευρεία χρήση με τον ίδιο τρόπο που έχουν γίνει οι ρομποτικές σκούπες;

Αλλά για τους μηχανικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογίας φαίνεται να υπάρχει η πεποίθηση ότι πραγματικά χτίζουν ένα μέλλον που όλοι μας θα θέλουμε στα σπίτια μας.

