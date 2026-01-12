10 λίρες για φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

Λίγα λεπτά για να αποχαιρετήσετε τους δικούς σας ανθρώπους, να βγείτε από το αυτοκίνητο και να μοιραστείτε μια τελευταία αγκαλιά....

Στα μεγάλα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμη και αυτή η μικρή χειρονομία έχει πλέον ένα κόστος. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το να συνοδεύσεις κάποιον στον τερματικό σταθμό με αυτοκίνητο σημαίνει ότι ξοδεύεις μια... μικρή περιουσία. Στο αεροδρόμιο City του Λονδίνου, κοστίζει 8 λίρες για να μείνει κανείς έως και πέντε λεπτά, ενώ αυξάνεται στις 13 λίρες για το μέγιστο όριο των δέκα λεπτών. Στο Heathrow, είναι 7 λίρες για δέκα λεπτά, ενώ στο Μπρίστολ το τέλος είναι 8,50 λίρες. Μέχρι το τέλος του 2025, εξηγεί ο Leonard Berberi σε ένα λεπτομερές άρθρο στην Corriere della Sera, συχνά δεν υπήρχε χρέωση.

Οι τιμές για την αποβίβαση

Το λεγόμενο τέλος αποβίβασης, ή χρέωση για την αποβίβαση επιβατών, έχει γίνει συνήθης πρακτική στα βρετανικά αεροδρόμια. Μια ανάλυση της Corriere della Sera για τα 2.000 κορυφαία αεροδρόμια του κόσμου υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο που χρεώνει συστηματικά για λίγα μόνο λεπτά παραμονής μπροστά από τον τερματικό σταθμό. Οι εταιρείες διαχείρισης δικαιολογούν αυτήν την πολιτική με περιβαλλοντικές δικαιολογίες: μείωση της ιδιωτικής κυκλοφορίας, ενθάρρυνση των δημόσιων συγκοινωνιών, μείωση της ρύπανσης και χρηματοδότηση καλύτερων υπηρεσιών.

Η πραγματική μόχλευση στους λογαριασμούς

Σύμφωνα με ορισμένους παράγοντες του κλάδου, ωστόσο, το κίνητρο είναι πρωτίστως οικονομικό. Τα έσοδα που σχετίζονται άμεσα με τις πτήσεις συχνά ρυθμίζονται από το νόμο και αφήνουν μικρό περιθώριο κέρδους. Από την άλλη πλευρά, τα πρόσθετα τέλη επιτρέπουν την αύξηση των εσόδων. Το 2026, και πάλι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Corriere, το συνολικό κόστος ενοικίασης αυτοκινήτων στα βρετανικά αεροδρόμια θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια λίρες, εξαιρουμένων των ταξί και υπηρεσιών όπως η Uber.

