Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Πλούσια αναμένεται η δράση και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μονάχο με αντίπαλο την Μπάγερν, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ισπανικό «Clasico», Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.

Το EuroCup συνεχίζεται με την 14η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα Τρέντο – Πανιώνιος (13/1, 21:00) και Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ (14/1, 20:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 13 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup – 14η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Novasports Start

19:00 EuroCup: Νεπτούνας – Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports4

19:00 EuroCup: Κλουζ Ναπόκα – Αμβούργο Novasports5

21:00 EuroCup: Τρέντο – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports Prime

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα – Λόντον Λάιονς Novasports Start

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 EuroCup: Άρης Betsson – Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports4

20:30 EuroLeague – 22η αγωνιστική: Παρτίζαν – Ολυμπιακός Novasports Prime

20:30 EuroCup: Μπουργκ – Μπεσίκτας Novasports5

22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Novasports4

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Novasports5

20:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Novasports2

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Μονακό Novasports4

22:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια Νovasports4

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα Novasports Prime

23:45 Playmakers Novasports Prime

