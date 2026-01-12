Άγιος Δημήτριος: Οπαδικό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς βλέπει η ΕΛ.ΑΣ

Νέα διάσταση παίρνει η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αγωνιστών Πολυτεχνείου, με τις Αρχές να «βλέπουν» πλέον ξεκάθαρα οπαδικό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των δραστών φέρεται να ήταν ο 37χρονος γιος του ιδιοκτήτη, γνωστός οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ. Ο ίδιος είχε συλληφθεί πριν από λίγους μήνες και κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

