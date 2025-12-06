Τουρκία: Σύλληψη 29 παικτών για το σκάνδαλο στοιχημάτων – Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρ

Οι εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων –ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται 29 ποδοσφαιριστές– το πρωί της Παρασκευής (05/12), καθώς συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και οι έρευνες για το σκάνδαλο που κυριαρχεί στο ποδοσφαιρικό τοπίο της γείτονος χώρας.

Ο 31άχρονος αρχηγός της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, κατηγορείται από τους εισαγγελείς για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες μέσω τρίτου προσώπου, και τα τουρκικά Μέσα αναφέρουν ότι έχει τεθεί υπό κράτηση από την Αστυνομία.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης ο Μετεχάν Μπαλτατσί (23 ετών) αμυντικός της Γαλατάσαραϊ, ο οποίος κατηγορείται για στοιχηματισμό σε αγώνες της δικής του ομάδας και πρόσφατα τιμωρήθηκε με 9 μήνες αποκλεισμού από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες, είτε αφορούν την δική τους ομάδα είτε όχι, λόγω ανησυχιών για χειραγώγηση αγώνων και τη διατήρηση της αθλητικής ακεραιότητας.

Οι 27 από τους 29 ποδοσφαιριστές που συνελήφθησαν, φέρεται να στοιχημάτισαν σε αγώνες της δικής τους ομάδας.

Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι 35 από τα 46 άτομα που έπρεπε να συλληφθούν, είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση. Από τα υπόλοιπα 11, τα 5 πιστεύεται ότι βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Οι προσπάθειες για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων είναι σε εξέλιξη. Οι έρευνες θα συνεχιστούν με σχολαστικότητα και αποφασιστικότητα», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα».

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο ιδιοκτήτης της Ανκαρασπόρ, Αχμέτ Οκατάν και ο πρόεδρος του συλλόγου, Μεχμέτ Εμίν Κατίπογλου, ο πρόεδρος της Ναζίλι Μπελετιέσπορ, Σαχίν Καγιά και δύο προπονητές, όλοι με κατηγορίες ότι χειραγώγησαν το αποτέλεσμα αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων τον Απρίλιο του 2024.

Ακόμη, έξι άτομα, εκ των οποίων ένας ποδοσφαιριστής, κατηγορούνται για προσπάθεια χειραγώγησης του αποτελέσματος του αγώνα μεταξύ της Ουμρανίγεσπορ και της Γκιρεσούνσπορ, τον Δεκέμβριο του 2023.

Επίσης κατηγορούμενοι είναι ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα Ντεμίρσπορ, Μουράτ Σαντζάκ, ο πρώην διαιτητής και νυν σχολιαστής, Αχμέτ Τσακάρ και η γυναίκα του και ο διαιτητής της πρώτης κατηγορίας, Ζορμπάι Κιουτσούκ, ο οποίος κατηγορείται για ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Τον Νοέμβριο, η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανέστειλε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιριστές από τον ανταγωνισμό για φερόμενες παραβάσεις στοιχημάτων, αφού ο επικεφαλής της, Ιμπραΐμ Χασιοσμάνογλου, κατηγόρησε πρώτα εκατοντάδες διαιτητές ότι συνδέονται με λογαριασμούς στοιχημάτων τον Οκτώβριο.

Η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος, 4 πόντους μπροστά από τη Φενέρμπαχτσε, με έναν αγώνα περισσότερο (15 έναντι 14). Η ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο αντιμετωπίζει απόψε (06/12, 19:00) τη Μπασάκσεχιρ, εκτός έδρας.

Η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται στην 14η θέση στην κατάταξη του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ, η Φενέρμπαχτσε καταλαμβάνει την 20ή θέση στον ενιαίο όμιλο του Europa League.

