Φρένο στις αυξήσεις εισφορών - Τι ισχύει για κάθε κλάδο (αναλυτικοί πίνακες)

Οριακά μικρότερη από φέτος στο 2,6% αντί 2,7% και σχεδόν η μισή από αυτή που θα είχαν αν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών που θα ανέβαζε το ποσοστό στο 5,5% θα είναι η αύξηση που θα έχουν από 1/1/2026 οι εισφορές 1,4 εκατ. ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

Η αύξηση θα υπολογιστεί βάσει του πληθωρισμού που για το 2025 κλειδώνει στο 2,6%. Το 2025 η αύξηση ήταν (πάλι βάσει πληθωρισμού) στο 2,7%.

Ο νόμος προβλέπει ότι από το 2025 και μετά οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη μισθών. Αυτό σημαίνει ότι για το 2025 οι εισφορές τους θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 6%, ενώ για το 2026 κατά 5,5%, καθώς σε αυτά τα ποσοστά κινούνται οι μέσες αυξήσεις μισθών στο σύνολο της οικονομίας.

Το πόρισμα

Η εφαρμογή του δείκτη μισθών για τις εισφορές όμως αναβάλλεται το 2026 (όπως έγινε και το 2025) και παραπέμπεται για το 2027. Και αυτό γιατί η έκδοση του πορίσματος της αρμόδιας ομάδας εργασίας εκκρεμεί, καθώς δεν έχει συμπεριλάβει όλες τις αποδοχές του Δημοσίου.

Αυτομάτως η επιβάρυνση για τις αυξήσεις στις εισφορές μειώνεται στο μισό, καθώς ο δείκτης μισθών θα οδηγούσε σε διπλάσια αύξηση, σε σχέση με την αύξηση που προκύπτει βάσει του πληθωρισμού.

Με την αύξηση των εισφορών βάσει του πληθωρισμού του 2025 οι επιβαρύνσεις που θα προκύψουν το 2026 στις μηνιαίες εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑ θα είναι από 6,36 ευρώ τον μήνα για την πρώτη κατηγορία ως 17,14 ευρώ τον μήνα για την έκτη.

Οπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η αύξηση που θα ισχύσει στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για το 2026 θα είναι με βάση τον πληθωρισμό, ο οποίος σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή θα διαμορφωθεί για φέτος στο 2,6%. Το 2025 οι εισφορές αυξήθηκαν με τον πληθωρισμό του 2024 που ήταν 2,7%, καθώς ο δείκτης μισθών δεν ήταν έτοιμος.

Οι επιβαρύνσεις

Η αύξηση των εισφορών των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών προς τον ΕΦΚΑ αφορά τους κλάδους κύριας και επικουρικής, ασφάλισης, ασθένειας, εφάπαξ και τον λογαριασμό αγροτικής εστίας.

Στο σύνολο των μηνιαίων εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, προστίθεται και μηνιαία εισφορά 10 ευρώ υπέρ ανεργίας, που μένει σταθερή.

Στην κύρια ασφάλιση των ελευθέρων επαγγελματιών με αύξηση κατά 2,6% η συνολική εισφορά της 1ης κατηγορίας (μαζί με τα 10 ευρώ για ανεργία) θα ανέλθει στα 261,01 ευρώ τον μήνα από 254,65 ευρώ τώρα, η 2η κατηγορία θα ανέβει στα 311,22 ευρώ από 303,59 ευρώ, η 3η θα φτάσει στα 370,99 ευρώ από 361,84 ευρώ, η 4η θα ανέλθει στα 443,90 ευρώ από 432,90 ευρώ, η 5η θα διαμορφωθεί στα 529,96 ευρώ από 516,78 ευρώ και η εισφορά της 6ης κατηγορίας θα αυξηθεί στα 686,53 ευρώ από 669,39 ευρώ που είναι τώρα.

Στα 160,48 ευρώ τον μήνα από 156,41 ευρώ που είναι τώρα θα διαμορφωθεί για το 2026 η εισφορά κύριας ασφάλισης για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία από την πρώτη έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Γιατροί, δικηγόροι

Κατά 2,6% θα αυξηθούν από 1/1/2026 και οι μηνιαίες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους γιατρούς, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς.

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης καταβάλλουν οι δικηγόροι και οι μηχανικοί και από 1/1/2026, θα διαμορφωθούν σε 46,61 ευρώ για την 1η κατηγορία, 56,18 ευρώ για τη 2η και 66,95 ευρώ για την 3η κατηγορία (από 45,43 ευρώ, 54,76 ευρώ, και 65,25 ευρώ που ήταν αντίστοιχα το 2025).

Εισφορές για εφάπαξ καταβάλλουν οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι γιατροί, και για το 2026 θα ανέλθουν σε 31,08 ευρώ για την 1η κατηγορία, 37,06 ευρώ για τη 2η και 44,22 ευρώ για την 3η κατηγορία (από 30,29 ευρώ, 36,12 ευρώ, και 43,10 ευρώ που είναι τώρα).

Για τους αγρότες οι νέες εισφορές μετά την αύξηση κατά 2,6% το 2026 θα είναι από 149,41 ευρώ στην 1η κατηγορία ως 405,20 ευρώ στην 6η κατηγορία (από 145,63 ευρώ ως 394,94 ευρώ αντίστοιχα είναι τώρα).

Πώς θα επηρεαστούν οι νέες συντάξεις

Η αναβολή του δείκτη μισθών στερεί από τους ασφαλισμένους που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 τη βελτίωση της ανταποδοτικής τους σύνταξης, διότι ο δείκτης μισθών θα αποτελούσε τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, καθώς με τον δείκτη μισθών θα αναπροσαρμόζονταν οι συντάξιμες αποδοχές, βάσει των οποίων θα υπολογίζονταν οι νέες ανταποδοτικές συντάξεις.

Λόγω της αναβολής του δείκτη, όμως, οι αποδοχές θα αναπροσαρμοστούν με τον πληθωρισμό και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βγουν μικρότερες οι ανταποδοτικές συντάξεις για όσους αποχωρούν το 2026.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 40 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.800 ευρώ το 2025, με δείκτη μισθών 5,5% θα είχε συντάξιμες αποδοχές 1.900 ευρώ και η ανταποδοτική σύνταξη για το 2026 θα έβγαινε στα 950 ευρώ. Λόγω αναβολής του δείκτη οι συντάξιμες αποδοχές του θα αυξηθούν με τον πληθωρισμό (2,6%) και θα ανέλθουν στα 1.847 ευρώ, με την ανταποδοτική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 924 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 25 ευρώ λιγότερα.

Οι εισφορές στην κύρια ασφάλιση από 1/1/2026

Ασφαλιστική κατηγορία Σύνολο μηνιαίας εισφοράς ως 31/12/2025(*) Εισφορές από 1/1/2026 (αύξηση 2,6%) Μηνιαία αύξηση 1η 254,65 € 261,01 € 6,36 € 2η 303,59 € 311,22 € 7,63 € 3η 361,84 € 370,99 € 9,15 € 4η 432,90 € 443,90 € 11,00 € 5η 516,78 € 529,96 € 13,18 € 6η 669,39 € 686,53 € 17,14 € Ειδική κατηγορία νέων κάτω 5ετίας 156,41 160,48€ 4,07€

(*) Μαζί με τα 10 ευρώ για ανεργία

Οι νέες εισφορές Δικηγόρων, Γιατρών, Μηχανικών για επικουρική και εφάπαξ

Κατηγορία Για επικουρική ασφάλιση (1) Εισφορές Εφάπαξ (2) 2025 2026 2025 2026 1η 45,43 € 46,61 € 30,29 € 31,08 € 2η 54,76 € 56,18 € 36,12 € 37,06 € 3η 65,25 € 66,95 € 43,10 € 44,22 €

Δικηγόροι και μηχανικοί. (2) Γιατροί και Μηχανικοί

Τι εισφορές θα πληρώνουν οι αγρότες από 1/1/2026

Ασφαλιστική κατηγορία Μηνιαία εισφορά ως 31/12/2025 Μηνιαία εισφορά από 1/1/2026 Διαφορά 1η 145,63 € 149,42 € 3,79 € 2η 174,74 € 179,28 € 4,54 € 3η 209,69 € 215,14 € 5,45 € 4η 251,64 € 258,18 € 6,54 € 5η 302,90 € 310,78 € 7,88 € 6η 394,94 € 405,21 € 10,27 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»