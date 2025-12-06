Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας, λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα, με αποτέλεσμα η πολιτική προστασία να καλεί τους κατοίκους των γύρω περιοχών του ποταμού να οδηγηθούν με πορεία προς τα Φάρσαλα για την προσωπική τους ασφάλεια.

«Εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση

Πολιτική Προστασία–Civil Protection

04-12-2025 07:15. Αν βρίσκετε στις περιοχές Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Και η νεότερη ενημέρωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διαβάστε επίσης