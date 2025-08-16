Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου

Σημαντική αλλαγή γραμμής συνιστά η νέα τοποθέτηση Τραμπ, που υποστηρίζει την ειρηνευτική συμφωνία αντί της κατάπαυσης του πυρός.

Πριν από την χθεσινή συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος είχε θέσει τον πήχη ψηλά λέγοντας ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος αν δεν αποφασιστεί παύση πυρος. Ωστόσο, μετά την επαφή με τον Πούτιν, ο Τραμπ έκανε στροφή λέγοντας ότι «όλοι» πιστεύουν ότι η ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς προηγούμενη κατάπαυση του πυρός.

Ανέφερε ότι η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν «πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία που είχε αργά το βράδυ με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες».

Συνέχισε τονίζοντας: «Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ζελένσκι θα τον συναντήσει στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας.

«Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε, πριν καταλήξει: «Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό!»

Τι δήλωσε σήμερα ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε σήμερα δημόσια για πρώτη φορά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Έκανε θετική αξιολόγηση της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ συζήτησαν «για μια πιθανή επίλυση της ουκρανικής κρίσης σε δίκαιη βάση», η οποία «μας φέρνει πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις».

«Η επίσκεψη ήταν επίκαιρη και πολύ χρήσιμη. Συζητήσαμε σχεδόν όλους τους τομείς της συνεργασίας μας, αλλά πρώτα απ 'όλα, φυσικά, μιλήσαμε για μια πιθανή επίλυση της ουκρανικής κρίσης σε δίκαιη βάση <...>. Η εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διευθέτηση <...>. Σεβόμαστε επίσης τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία βλέπει την ανάγκη για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών. Θα θέλαμε επίσης να προχωρήσουμε στην επίλυση όλων των ζητημάτων με ειρηνικά μέσα», δήλωσε ο Πούτιν.

