Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

Στο υπέδαφος μιας μεταλλευτικής έκτασης στη Γιούτα των ΗΠΑ, πρόσφατη ερευνητική γεώτρηση έφερε στο φως αυτό που ενδέχεται να αποτελεί το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα «κρίσιμων ορυκτών» στη Βόρεια Αμερική.

Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη στοιχείων όπως το γάλλιο, το λίθιο, το βολφράμιο και το βανάδιο. Σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας ερευνών, η περιοχή διαθέτει ήδη τις απαραίτητες άδειες εξόρυξης, ενώ οι εργασίες αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από τις υφιστάμενες υποδομές σε κοντινή απόσταση.

Η «καρδιά» της υψηλής τεχνολογίας

Τα συγκεκριμένα στοιχεία —γνωστά και ως «σπάνιες γαίες» ή «μέταλλα μπαταριών»— αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής. Χρησιμοποιούνται παντού: από τα τσιπ υπολογιστών που υποστηρίζουν μεγάλα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μέχρι τους μαγνήτες σε αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης. Παράλληλα, είναι ζωτικής σημασίας για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι μονάδες αποθήκευσης.

Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού

Η εταιρεία Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα γεώτρησης στο έργο «Silicon Ridge», έκτασης 4.000 στρεμμάτων, εντοπίζοντας σημαντική συγκέντρωση ενός πλήρους φάσματος σπάνιων γαιών.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τα ορυκτά βρίσκονται εγκλωβισμένα σε ένα γεωλογικό σύστημα μαλακού αργίλου. Το χαρακτηριστικό αυτό θυμίζει τα κοιτάσματα που εκμεταλλεύεται η Κίνα —ο κυρίαρχος παγκόσμιος παραγωγός σήμερα— και καθιστά την εξόρυξη πολύ πιο εύκολη και οικονομική σε σύγκριση με τα σκληρά πετρώματα.

Το διεθνές πλαίσιο και η κρατική στήριξη

Η ανακάλυψη έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενισχύει την εμπλοκή της στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, επιδιώκοντας την απεξάρτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ενώ τα ορυκτά αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, η Κίνα επένδυσε συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες στις υποδομές επεξεργασίας τους.

Σήμερα, οι ΗΠΑ επιδοτούν τη δημιουργία διυλιστηρίων και προχωρούν σε στρατηγικές εμπορικές συμφωνίες (όπως με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), προκειμένου να διασφαλίσουν την αυτονομία τους στον τομέα που θα καθορίσει το τεχνολογικό μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης