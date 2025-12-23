Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

Ανακάλυψη-μαμούθ κρίσιμων ορυκτών «θωρακίζει» την ενεργειακή ανεξαρτησία των ΗΠΑ

Newsbomb

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο υπέδαφος μιας μεταλλευτικής έκτασης στη Γιούτα των ΗΠΑ, πρόσφατη ερευνητική γεώτρηση έφερε στο φως αυτό που ενδέχεται να αποτελεί το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα «κρίσιμων ορυκτών» στη Βόρεια Αμερική.

Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη στοιχείων όπως το γάλλιο, το λίθιο, το βολφράμιο και το βανάδιο. Σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας ερευνών, η περιοχή διαθέτει ήδη τις απαραίτητες άδειες εξόρυξης, ενώ οι εργασίες αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από τις υφιστάμενες υποδομές σε κοντινή απόσταση.

Η «καρδιά» της υψηλής τεχνολογίας

Τα συγκεκριμένα στοιχεία —γνωστά και ως «σπάνιες γαίες» ή «μέταλλα μπαταριών»— αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής. Χρησιμοποιούνται παντού: από τα τσιπ υπολογιστών που υποστηρίζουν μεγάλα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μέχρι τους μαγνήτες σε αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης. Παράλληλα, είναι ζωτικής σημασίας για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι μονάδες αποθήκευσης.

Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού

Η εταιρεία Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα γεώτρησης στο έργο «Silicon Ridge», έκτασης 4.000 στρεμμάτων, εντοπίζοντας σημαντική συγκέντρωση ενός πλήρους φάσματος σπάνιων γαιών.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τα ορυκτά βρίσκονται εγκλωβισμένα σε ένα γεωλογικό σύστημα μαλακού αργίλου. Το χαρακτηριστικό αυτό θυμίζει τα κοιτάσματα που εκμεταλλεύεται η Κίνα —ο κυρίαρχος παγκόσμιος παραγωγός σήμερα— και καθιστά την εξόρυξη πολύ πιο εύκολη και οικονομική σε σύγκριση με τα σκληρά πετρώματα.

Το διεθνές πλαίσιο και η κρατική στήριξη

Η ανακάλυψη έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενισχύει την εμπλοκή της στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, επιδιώκοντας την απεξάρτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ενώ τα ορυκτά αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, η Κίνα επένδυσε συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες στις υποδομές επεξεργασίας τους.

Σήμερα, οι ΗΠΑ επιδοτούν τη δημιουργία διυλιστηρίων και προχωρούν σε στρατηγικές εμπορικές συμφωνίες (όπως με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), προκειμένου να διασφαλίσουν την αυτονομία τους στον τομέα που θα καθορίσει το τεχνολογικό μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: «Ψηφίζουν» επέκταση οι ελληνικές τράπεζες – Πτώση επιτοκίων και άνοδος των καταθέσεων

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Cristiano Ronaldo θα «παίξει» στο νέο Fast and Furious;

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για τη Γροιλανδία μετά τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου: «Πρέπει να την έχουμε»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται οι αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η επιστροφή του γαλάζιου Κοκκινούλη, το… ημι- άνοιγμα των δρόμων και ο ξεκάθαρος Μαρινάκης,ο Πιερρακάκης, ο πιο δραστήριος υπουργός, τα πάνω κάτω στον κλάδο των ΑΧΕΠΕΥ και το Ελληνικό και τα 330 διαμερίσματα προς πώληση

06:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Αλλάζει το ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων - Πόσα χρήματα μπορούμε να στείλουμε

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:45WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο Ανδρουλάκη να «οργώσει» τα αστικά κέντρα - Τι προβλέπει για τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Κάουνας για καλά Χριστούγεννα

06:32LIFESTYLE

Πώς θα αλλάξει η βραδινή ζώνη το 2026

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

06:24ΥΓΕΙΑ

Τα έξι «σιωπηλά» σημάδια της κατάθλιψης που προμηνύουν άνοια

06:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή έξω από μπαρ η λαμπερή ιππέας που έβαλε εκτελεστή για τον σύζυγό της έναντι 2 εκατ. δολαρίων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν σταδιακά οι χιονοπτώσεις στα ορεινά – Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

06:45WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αεροσκάφος Boeing 737 «χαμένο» για 13 χρόνια εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα σχεδιάζουν οι αγρότες – Διευκολύνσεις από σήμερα στους ταξιδιώτες – Ζητήματα ασφαλείας θέτει η ΕΛ.ΑΣ.

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι, θα τον βάλω στο χώμα», λέει η γιαγιά του νεκρού βρέφους για τον πατέρα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Τσιάρα για τα μπλόκα των αγροτών: «Αρχικά υπήρχε θετικό κλίμα, τι άλλαξε μετά δεν το γνωρίζω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ