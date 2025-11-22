Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

Μετά τις εκλογές, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ προειδοποίησε ότι η αμερικανική οικονομία όδευε προς τη χρεοκοπία και κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το Bitcoin ως πιθανή λύση στο διαρκώς αυξανόμενο δημόσιο χρέος.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, μια ανακάλυψη στο Ουαϊόμινγκ έδειξε πως υπήρχε μια πιο απτή και στρατηγική διέξοδος για την ενίσχυση της οικονομίας.

Το μεγάλο εύρημα στο Ουαϊόμινγκ

Η εταιρεία American Rare Earths ανακοίνωσε ότι εντόπισε σημαντικά κοιτάσματα σπάνιων ορυκτών έπειτα από γεωτρήσεις που πραγματοποίησε νωρίτερα μέσα στο έτος. Μεταξύ των υλικών που βρέθηκαν περιλαμβάνονταν νεοδύμιο, πρασεοδύμιο, σαμάριο, δυσπρόσιο και τέρβιο, στοιχεία κρίσιμα για την παραγωγή σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων, από smartphones και υβριδικά οχήματα μέχρι αεροσκάφη και φωτιστικά σώματα.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε εξερευνηθεί μόλις το 25% της συνολικής έκτασης, γεγονός που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερων αποθεμάτων.

Η Κίνα και η παγκόσμια κυριαρχία

Την ίδια ώρα, η Κίνα διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή σπάνιων γαιών, καλύπτοντας το 95% της παγκόσμιας παραγωγής και κατέχοντας πάνω από το 31% της διεθνούς μεταποίησης.

Οι ΗΠΑ, αντίθετα, βασίζονταν σε εισαγωγές για περίπου το 74% των αναγκών τους σε ορυκτά, με το μερίδιό τους στη μεταποίηση να περιορίζεται στο 15%. Η ανακάλυψη στο Ουαϊόμινγκ θεωρήθηκε ότι μπορούσε να μειώσει σταδιακά αυτή την εξάρτηση και να μεταβάλει τις ισορροπίες.

Αύξηση αποθεμάτων και αισιοδοξία

Η American Rare Earths είχε ξεκινήσει τις γεωτρήσεις τον Μάρτιο του 2023 και αρχικά είχε εκτιμήσει τα αποθέματα σε 1,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Με την πρόοδο των ερευνών, η εκτιμώμενη ποσότητα αυξήθηκε κατά περισσότερο από δύο τρίτα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντον Σβαρτς, δήλωσε ότι η αύξηση των αποθεμάτων κατά 64% ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, σημειώνοντας πως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα νούμερα μειώνονταν όσο προχωρούσαν οι συμπληρωματικές γεωτρήσεις, κάτι που εδώ δεν συνέβη.

Παράλληλες ανακαλύψεις και αντιπαραθέσεις

Την ίδια περίοδο, η Ramaco Resources ανακοίνωσε την ανακάλυψη αντίστοιχου κοιτάσματος κοντά στο Σέρινταν του Ουαϊόμινγκ, με εκτιμώμενη αξία περίπου 37 δισ. δολαρίων. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Ράνταλ Άτκινς, ανέφερε ότι οι πρώτες δοκιμές περιορίστηκαν σε βάθος 100 έως 200 ποδιών, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα εξόρυξης σε μεγαλύτερα βάθη, παρά το υψηλότερο κόστος.

Η American Rare Earths, ωστόσο, αμφισβήτησε τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα δικά της αποθέματα ήταν κατά τάξη μεγέθους μεγαλύτερα και πως το κρίσιμο ζήτημα παρέμενε η οικονομική βιωσιμότητα της εξόρυξης και της επεξεργασίας.

Προοπτικές για την αμερικανική οικονομία

Εφόσον τα ευρήματα επιβεβαιώνονταν πλήρως και αποδεικνύονταν εκμεταλλεύσιμα, οι ΗΠΑ θα αποκτούσαν ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά σπάνιων γαιών.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη βιομηχανία, να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα και να συμβάλει στην ενδυνάμωση της αμερικανικής οικονομίας και της γεωπολιτικής ισχύος της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.