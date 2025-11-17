Σπάνιες γαίες: Μέσα στο Νοέμβριο «ελπίζουν» οι ΗΠΑ να κλείσουν συμφωνία με την Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Κυριακή ότι «ελπίζει» να μπορέσει να κλειστεί επίσημη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα όσον αφορά τις εξαγωγές σπανίων γαιών μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

«Δεν έχουμε ακόμη καν οριστικοποιήσει τη συμφωνία», όμως «ελπίζουμε να (το) κάνουμε ως την εορτή των Ευχαριστιών», με άλλα λόγια ως την 27η Νοεμβρίου, είπε ο Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε «πεπεισμένος» ότι «η Κίνα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της». Σε διαφορετική περίπτωση, διεμήνυσε, η Ουάσιγκτον διαθέτει «πολλούς μοχλούς» για να ανταποδώσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου και φάνηκαν να συμφωνούν να κατευνάσουν την ένταση ως προς το εμπόριο ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Μετά τη συνάντηση, το Πεκίνο δέχτηκε να αναστείλει, για έναν χρόνο, επιπρόσθετους περιορισμούς που επέβαλε μερικές εβδομάδες νωρίτερα στις εξαγωγές σπανίων γαιών, μέταλλα κρίσιμης σημασίας για τον τομέα της τεχνολογίας σε διεθνή κλίμακα.

Αν και εξορύσσονται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, η Κίνα κατέχει σχεδόν το μονοπώλιο στην κατεργασία των μεταλλευμάτων αυτών ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από τη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον Σκοτ Μπέσεντ, η σινοαμερικανική συμφωνία «προβλέπει» ότι οι σπάνιες γαίες «θα κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως πριν από την 4η Απριλίου», ημέρα που το Πεκίνο έθεσε σε εφαρμογή περιορισμούς στις εξαγωγές τους σε αντίποινα για τους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς.

Στο πλαίσιο συμφωνίας που αναγγέλθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση θα μειώσει από το 57% στο 47% τους δασμούς που επιβάλλονται σε κινεζικά προϊόντα εισαγόμενα στην αμερικανική αγορά.

Η κινεζική πλευρά δεσμεύτηκε εξάλλου να αγοράσει 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας ως το τέλος του έτους και κατόπιν άλλους 25 εκατ. τόνους.

Το Πεκίνο, που έπαψε να αγοράζει σόγια παραγόμενη στις ΗΠΑ σε αντίποινα για τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Ουάσιγκτον, μετέτρεψε τους Αμερικανούς αγρότες σε «πιόνια» της πολιτικής της, στηλίτευσε ο Μπέσεντ, όμως «θεωρούμε ότι δώσαμε λύση», πρόσθεσε.