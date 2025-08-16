Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Σι του είπε ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο είναι στην εξουσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, του είπε ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη στο Fox News την Παρασκευή, πριν από τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Θα σας πω, ξέρετε, έχετε μια πολύ παρόμοια κατάσταση με τον πρόεδρο Σι της Κίνας και την Ταϊβάν, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο όσο είμαι εδώ. Θα δούμε», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Special Report του Fox News.



«Μου είπε: "Δεν θα το κάνω ποτέ όσο είσαι πρόεδρος". Ο πρόεδρος Σι μου το είπε αυτό και εγώ απάντησα: "Το εκτιμώ", αλλά εκείνος πρόσθεσε: "Είμαι όμως πολύ υπομονετικός και η Κίνα είναι πολύ υπομονετική"», δήλωσε ο Τραμπ.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

