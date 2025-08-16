Reuters: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει ολόκληρη την επικράτεια του Ντονμπάς στη Μόσχα με αντάλλαγμα την παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Αυτό μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τη χθεσινή συνομιλία μεταξύ του Ουκρανού ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε να παγώσει το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων γραμμών εάν τα στρατεύματα του Κιέβου παραχωρήσουν ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ. Ο Ζελένσκι απέρριψε αυτό το αίτημα», ανέφερε το άρθρο.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παραδώσει την περιοχή του Ντόνιετσκ στη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Telegraph.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα κάνει αόριστες εδαφικές παραχωρήσεις υπέρ του Κιέβου σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της πλούσιας σε ορυκτά ανατολικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές οι παραχωρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στα μικρά κομμάτια γης που ελέγχει η Ρωσία στο Σούμι και το Χάρκοβο, ενώ τα μέτωπα στο νότο της Ουκρανίας θα παραμείνουν ως έχουν.

