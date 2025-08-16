Έγινε γνωστό τι θέλει να ρωτήσει ο Ζελένσκι τον Τραμπ στις 18 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον

Κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον στις 18 Αυγούστου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να μάθει γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το αίτημα για κατάπαυση του πυρός από τα εμπλεκόμενα μέρη της ουκρανικής σύγκρουσης, αναφέρουν οι New York Times.

Ο Ζελένσκι «θα επιδιώξει διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση του Τραμπ», αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι Πούτιν και Τραμπ είχαν συνομιλίες στο Άνκορατζ στις 15 Αυγούστου. Διήρκεσαν 2 ώρες και 45 λεπτά. Το κύριο θέμα που συζήτησαν οι πρόεδροι ήταν μια μακροπρόθεσμη επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Και οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με τον Τραμπ, δήλωσαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι θα προτιμούσαν μια συμφωνία για έναν μακροπρόθεσμο τερματισμό της σύγκρουσης παρά μια εκεχειρία.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, η οποία διήρκεσε 1,5 ώρα. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στίβεν Ουίτκοφ.

