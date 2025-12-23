Χρυσός και ασήμι «λάμπουν» ξανά: Τι κρύβεται πίσω από την εκτόξευση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων

Οι τιμές του χρυσού «εκτινάχθηκαν» σήμερα (23/12) πάνω από τα 4.400 δολάρια, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, με τους αναλυτές να αποδίδουν την άνοδο στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και στη χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διαμορφώθηκε στα 4.475 δολάρια / ουγγιά στις 23:00 της Δευτέρας, αφού νωρίτερα «άγγιξε» τα 4.477 δολάρια. Από τις αρχές του έτους, ο χρυσός έχει ενισχυθεί πάνω από 70%. Θεωρείται επένδυση «ασφαλούς καταφυγίου» και συνήθως λειτουργεί ως αντιστάθμιση απέναντι στον πληθωρισμό.

«Το εμπόριο των μετάλλων είναι ισχυρό όλη τη χρονιά, και ιδιαίτερα για τον χρυσό. Καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη του παραμένουν ισχυρά, ο χρυσός απορρόφησε πολύ καλά το πρόσφατο ράλι προς τα ιστορικά υψηλά», ανέφερε ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων της eToro, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές του αργύρου τη Δευτέρα, φτάνοντας τα 69 δολάρια. Το μέταλλο καταγράφει άνοδο ύψους 130% από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με αναλυτές, τόσο ο χρυσός όσο και ο άργυρος οδεύουν προς ιστορικά υψηλά κλεισίματος. Η ανοδική «τροχιά» έρχεται εν μέσω προσδοκιών για ισχυρό κλείσιμο στις αγορές μετοχών, όπου τα κέρδη της τεχνολογίας έχουν ενισχύσει τις επιδόσεις.

Οι επενδυτές στρέφουν κεφάλαια στον χρυσό λόγω ενός μείγματος γεωπολιτικών παραγόντων, όπως σημειώνουν οι αναλυτές.

Όπως έχει γράψει το Newsbomb και η Αμαλία Κάτζου, αυτή η «εκρηκτική» πορεία του χρυσού δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας στις διεθνείς αγορές.

Οι τελευταίοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που ανέκυψαν, όπως ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίθεση της Ουκρανίας σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο, ώθησαν, επίσης, τους επενδυτές προς τον χρυσό.

Η χαλαρότερη νομισματική πολιτική φαίνεται επίσης να στηρίζει την άνοδο του χρυσού εφέτος, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι έπειτα από τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Πολλοί στη Wall Street αναμένουν περαιτέρω χαλάρωση το 2026, ενώ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προτείνει νέο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας πριν λήξει η θητεία του Τζερόμ Πάουελ, τον Μάιο.

Οι κεντρικές τράπεζες σε πολλές χώρες αγοράζουν περισσότερο χρυσό, ενισχύοντας τις τιμές. Η ζήτηση από νομισματικές αρχές, όπως η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας, έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού. Οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες έως τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 254 τόνους, χαμηλότερα από τον ρυθμό των προηγούμενων τριών ετών.

Παρά τον ενθουσιασμό των επενδυτών, το ράλι του χρυσού ενδέχεται να μην συνεχιστεί το 2026, σύμφωνα με την Capital Economics, η οποία προβλέπει πτώση της τιμής στα 3.500 δολάρια έως το τέλος του επόμενου έτους, εξέλιξη που θα πιέσει και το ασήμι.

