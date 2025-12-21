Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεύτερο δεξαμενόπλοιο της Βενεζουέλας εν μέσω κυρώσεων και αντιδράσεων

Οι ΗΠΑ προχώρησαν το Σάββατο στην κατάσχεση ενός δεύτερου δεξαμενόπλοιου φορτωμένου με πετρέλαιο στα ανοικτά της Βενεζουέλας, επικαλούμενες την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας καταδίκασε την ενέργεια ως «κλοπή», «απαγωγή» και «ναυτική πειρατεία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πλήρη αποκλεισμό για αμερικανικές κυρώσεις σε δεξαμενόπλοια που πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα και δεν απέκλεισε ακόμη και στρατιωτική επέμβαση. Η κυβέρνηση του Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τις κατηγορίες περί ναρκωτικών ως πρόσχημα για να ελέγξουν τα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε μέσω X την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Centuries, φορτωμένου με 1,8 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου της PdVSA, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος συμμετείχε σε λαθρεμπόριο για να χρηματοδοτεί «ναρκωτρομοκρατία». Το πλοίο, με παναμαϊκή σημαία, δεν περιλαμβανόταν στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε την ενέργεια ως «απαγωγή ιδιωτικού πλοίου» και απείλησε να προχωρήσει σε καταγγελίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η χώρα υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019 και είναι αναγκασμένη να πωλεί το πετρέλαιό της κυρίως στη μαύρη αγορά, με χαμηλές τιμές, κυρίως προς την Κίνα.

Από το καλοκαίρι, οι ΗΠΑ ενισχύουν στρατιωτικά την παρουσία τους κοντά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της ναρκωδιακίνησης, ενώ τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ταχυπλόων, χωρίς να έχει παρουσιαστεί απόδειξη παράνομης δραστηριότητας. Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις.

Στο περιθώριο συνόδου της Mercosur, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα προειδοποίησε για «ανθρωπιστική καταστροφή» σε περίπτωση πολέμου ΗΠΑ-Βενεζουέλας, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε την αμερικανική πίεση.