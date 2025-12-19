Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης

Το πλοίο-στόχος με το όνομα Qendil είχε παραδώσει πετρέλαιο στο λιμάνι Σίκα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα και επέστρεφε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης

Στιγμιότυπο από την έκρηξη στο πλοίο.

Χ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Ανοιχτά της Κρήτης καταγράφηκε το εντυπωσιακό ουκρανικό πλήγμα Ουκρανία σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο.

Το πλοίο-στόχος ονόματι Qendil είχε παραδώσει πετρέλαιο στο λιμάνι Σίκα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα και επέστρεφε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, κοντά στα σύνορα της Εσθονίας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας έπληξε για πρώτη φορά ρωσικό δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Η ειδική επιχείρηση διεξήχθη σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος.

«Μετά από μια πολυσταδιακή επιχείρηση σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, η μονάδα Άλφα της SBU (μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας), χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατέστρεψε το δεξαμενόπλοιο QENDIL, που ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του», ανέφεραν ουκρανικές πηγές. Διευκρινίζεται ότι η επίθεση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον περιβαλλοντικό ορίζοντα της περιοχής, καθώς το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

to-de3amenoploio.jpg

Το δεξαμενόπλοιο Qendil.

Φωτογραφία: marinetraffic.com

Μια καλά ενημερωμένη πηγή από την SBU τόνισε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους νόμους του πολέμου, το πλοίο ήταν νόμιμος στόχος και η Ουκρανία σκοπεύει να χτυπήσει τον εχθρό οπουδήποτε στον κόσμο.

H ιστοσελίδα itamilradar.com αναφέρει επικαλούμενη ανοιχτές πηγές πληροφόρησης ότι η επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης και βόρεια της λιβυκής ακτής, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το ουκρανικό έδαφος.

navy-itamilradar4.jpg

Η ίδια ιστοσελίδα υπογραμμίζει επίσης ότι τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία στοχεύει όλο και περισσότερο δεξαμενόπλοια, λιμάνια και κόμβους logistics που συνδέονται με τις ρωσικές μεταφορές πετρελαίου, αρχικά στη Μαύρη Θάλασσα και τώρα, ενδεχομένως, πολύ πέρα από αυτήν.

Η απάντηση του Πούτιν

Σήμερα κατά τη διάρκεια της σημερινής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε με αντίποινα για τις επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια. Πιστεύει ότι ο σκοπός τέτοιων επιθέσεων είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση των ασφαλίστρων.

Ο Πούτιν είναι βέβαιος ότι οι επιθέσεις δεν θα διαταράξουν τον ρωσικό εφοδιασμό με πετρέλαιο, «αλλά θα δημιουργήσουν μόνο πρόσθετες απειλές και σίγουρα θα ακολουθήσουν απαντήσεις από την πλευρά μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα στο αγροτικό μπλόκο Πλατύκαμπου

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών αλά... γαλλικά: Κοπριά και λάχανα έξω από το σπίτι του Μακρόν - Βίντεο

19:06LIFESTYLE

GNTM: Όσα θα δούμε στον μεγάλο τελικό – Ποιος σηκώνει την κούπα;

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: 29χρονος εμβόλισε πατίνι και γρονθοκόπησε τον 28χρονο οδηγό του

18:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κομήτης 3I/ATLAS φτάνει στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη

18:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Επέστρεψαν Λεκαβίτσιους και Χαραλαμπόπουλος, νοκ άουτ ο Κατσίβελης

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Εισιτήριο 2 ευρώ για την επίσκεψη στην εμβληματική Φοντάνα ντι Τρέβι από τον Φεβρουάριο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην επαρχία λόγω των μπλόκων - Βίντεο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Γουίτκοφ με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου στο Μαϊάμι

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απατεώνας παρίστανε τον πράκτορα της MI6 και υποσχέθηκε να την... παντρευτεί - Την άφησε χωρίς λεφτά και με τάσεις αυτοκτονίας

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν τη διπλή δολοφονία - «Ασταθής και επικίνδυνος»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Απρόοπτο στη συνέντευξη Πούτιν - Αντίδραση με αποκαλύψεις από τον Ρώσο πρόεδρο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

17:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Επίσημο το μπαμ! Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Πάτρικ Μπέβερλι

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην παλαιά Πατρών-Πύργου - Νταλίκα «στρίμωξε» φορτηγό σε μάντρα σπιτιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος κατασπάραξε 10χρονο αγόρι μπροστά στους φίλους του - Σκληρό βίντεο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης - Εντυπωσιακό πλήγμα του Κιέβου - Με αντίποινα απειλεί ο Πούτιν

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αναβλύζει αίμα από το έδαφος από σημείο όπου έχουν θαφτεί αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Με ποιο τραγούδι τον αποχαιρέτησαν

16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτό είναι το πλοίο που μετέφερε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κοκαΐνη - Κατασχέθηκαν 4,1 τόνοι

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Ταϊπέι - Βίντεο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 388 έξυπνων καμερών της Περιφέρειας Αττικής - Πού τοποθετήθηκαν οι πρώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ