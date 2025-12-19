Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης

Ανοιχτά της Κρήτης καταγράφηκε το εντυπωσιακό ουκρανικό πλήγμα Ουκρανία σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο.

Το πλοίο-στόχος ονόματι Qendil είχε παραδώσει πετρέλαιο στο λιμάνι Σίκα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα και επέστρεφε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, κοντά στα σύνορα της Εσθονίας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας έπληξε για πρώτη φορά ρωσικό δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Η ειδική επιχείρηση διεξήχθη σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος.

Russian tanker hit in Ukrainian drone strike



A Russian oil tanker tied to Moscow’s so-called shadow fleet has sustained critical damage after being struck by Ukrainian aerial drones in the Mediterranean Sea, according to reports. #MarineTraffic data shows the tanker Qendil… pic.twitter.com/jb82QT40S7 — MarineTraffic (@MarineTraffic) December 19, 2025

«Μετά από μια πολυσταδιακή επιχείρηση σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, η μονάδα Άλφα της SBU (μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας), χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατέστρεψε το δεξαμενόπλοιο QENDIL, που ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του», ανέφεραν ουκρανικές πηγές. Διευκρινίζεται ότι η επίθεση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον περιβαλλοντικό ορίζοντα της περιοχής, καθώς το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Το δεξαμενόπλοιο Qendil. Φωτογραφία: marinetraffic.com

Μια καλά ενημερωμένη πηγή από την SBU τόνισε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους νόμους του πολέμου, το πλοίο ήταν νόμιμος στόχος και η Ουκρανία σκοπεύει να χτυπήσει τον εχθρό οπουδήποτε στον κόσμο.

H ιστοσελίδα itamilradar.com αναφέρει επικαλούμενη ανοιχτές πηγές πληροφόρησης ότι η επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης και βόρεια της λιβυκής ακτής, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το ουκρανικό έδαφος.

Η ίδια ιστοσελίδα υπογραμμίζει επίσης ότι τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία στοχεύει όλο και περισσότερο δεξαμενόπλοια, λιμάνια και κόμβους logistics που συνδέονται με τις ρωσικές μεταφορές πετρελαίου, αρχικά στη Μαύρη Θάλασσα και τώρα, ενδεχομένως, πολύ πέρα από αυτήν.

Η απάντηση του Πούτιν

Σήμερα κατά τη διάρκεια της σημερινής απευθείας τηλεφωνικής γραμμής, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε με αντίποινα για τις επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια. Πιστεύει ότι ο σκοπός τέτοιων επιθέσεων είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση των ασφαλίστρων.

Ο Πούτιν είναι βέβαιος ότι οι επιθέσεις δεν θα διαταράξουν τον ρωσικό εφοδιασμό με πετρέλαιο, «αλλά θα δημιουργήσουν μόνο πρόσθετες απειλές και σίγουρα θα ακολουθήσουν απαντήσεις από την πλευρά μας».

