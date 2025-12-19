Ρωσία: Ουκρανικά drone έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα - Φωτογραφίες

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στην ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σε ουκρανικά κανάλια στο Telegram αποτυπώνουν την πλατφόρμα που υπέστη την επίθεση.

?? The SBU’s “Alpha” unit has struck its third Russian oil platform in the Caspian Sea in recent weeks, according to media sources.



Long‑range drones from the Special Operations Center “Alpha” targeted a Lukoil drilling platform at the Rakushechne field. Drone footage reportedly… pic.twitter.com/JEmyaAq0HL — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) December 19, 2025

Η απόσταση μεταξύ των εδαφών που ελέγχει το Κίεβο και της Κασπίας Θάλασσας είναι περίπου 850 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και Reuters. Τα πρακτορεία επικαλούνται μια πηγή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η οποία λέει ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το πετρελαιοφόρο, το οποίο ήταν άδειο και βρισκόταν περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης