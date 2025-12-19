Η Ουκρανία έπληξε με drones πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και Reuters. Τα πρακτορεία επικαλούνται μια πηγή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η οποία λέει ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το πετρελαιοφόρο, το οποίο ήταν άδειο και βρισκόταν περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Το πλοίο-στόχος ονόματι Qendil είχε παραδώσει πετρέλαιο στο λιμάνι Σίκα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα και επέστρεφε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα.

? The SBU has struck a ruSSian “shadow fleet” tanker for the 1st time in neutral waters of the Mediterranean Sea.

The SBU carried out a new, unprecedented special operation at a distance of more than 2000km from Ukraine. As a result of a multistage operation in neutral waters

1/ https://t.co/evhgZClXa5 pic.twitter.com/dzkOOmyhyt — ??? ???? ????????△ ???????? (@TheDeadDistrict) December 19, 2025

Η πηγή αναφέρει ότι προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο πλοίο από την επίθεση. Πριν φτάσει στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ για να φορτώσει αργό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, ένα από τα καμικάζι θαλάσσια drones, γεμάτο με εκρηκτικά, έπληξε το δεξαμενόπλοιο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, μια έκρηξη διέλυσε την πρύμνη του πλοίου.

Ukraine has struck a Russian tanker in the Mediterranean Sea for the first time, a Ukrainian intelligence service source has said.



Become a Friend of GB News: https://t.co/RxzT9yFXwS pic.twitter.com/NSoPLaIV6V — GB News (@GBNEWS) December 19, 2025

Η επίθεση, όπως επιβεβαίωσε η SBU, σηματοδοτεί ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο αντίστασης της Ουκρανίας ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας, ένα από τα δεκάδες εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ενός παράνομου δικτύου εκατοντάδων πλοίων που πωλούν πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις για να χρηματοδοτήσουν την πολεμική μηχανή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο τέλος του περασμένου μήνα, drones έπληξαν δύο ακόμη ρωσικά πετρελαιοφόρα -ονόματι Kairos και Virat - στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας.