Η Ρωσία χτύπησε τουρκικό πλοίο στην ακτή της Οδησσού - Βίντεο

Το πλοίο M/V CENK T, ιδιοκτησίας της Cenk Shipping, δέχθηκε επίθεση ενώ πλησίαζε στο λιμάνι της Οδησσού.

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολιτικό πλοίο στο λιμάνι του Chornomorsk στην Ουκρανία την Παρασκευή, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για την τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς φορτηγών στην Οδησσό, δέχθηκε επίθεση με πύραυλο ενώ πλησίαζε το λιμάνι του Chornomorsk.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από ρυμουλκά, τις υπηρεσίες πυρόσβεσης του λιμανιού και το πλήρωμα του πλοίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, ενώ η ζημία περιορίζεται σε υλικές ζημιές.

Η Cenk Shipping τόνισε ότι το περιστατικό αξιολογείται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυτιλίας και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης.

❗️A civilian cargo ship is on fire in the port of Odesa after a Russian missile attack.



According to reports, this is a Turkish Cenk T.



Meanwhile, Putin and President Erdogan had a meeting today. They discussed the war in Ukraine, among other things.



President Erdogan… pic.twitter.com/zijuhJW2KQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο με ξένη σημαία που ανήκει σε τουρκική εταιρεία χτυπήθηκε επίσης στην επίθεση της 12ης Δεκεμβρίου στο ουκρανικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ. Το υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στον Εύξεινο Πόντο και υπέδειξε ότι η σύγκρουση άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Η δήλωση τόνισε ότι οι προηγουμένως εκφρασμένες ανησυχίες σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποδείχθηκαν για άλλη μια φορά δικαιολογημένες.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που έλαβε το υπουργείο, οι διαδικασίες εκκένωσης του πληρώματος και των οδηγών φορτηγών που επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά κανένας Τούρκος πολίτης δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Αναφέρθηκε ότι το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες επί τόπου.

Στη δήλωση σημειώνεται ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε επίπεδο που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Καλώντας και τις δύο πλευρές να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, το Υπουργείο επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη για μια ρύθμιση που θα διασφαλίζει την παύση των επιθέσεων που στοχεύουν την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τις ενεργειακές υποδομές και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε επίσης