Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone εκρήγνυται σε γέφυρα - Νεκρή μία μητέρα, τρία παιδιά τραυματίες

Τη στιγμή που ένα ρωσικό drone χτύπησε οδική γέφυρα στην περιφέρεια της Οδησσού, σκοτώνοντας μία μητέρα και τραυματίζοντας τα τρία παιδιά της, καταγράφηκε σε βίντεο που μετέδωσαν χρήστες σε κανάλια του Telegram.

Το χτύπημα σημειώθηκε στη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Οδησσό με το Ρένι, στα σύνορα με τη Μολδαβία.

???? - UKRAINE / RUSSIE



?Frappe de drone Russe sur un pont dans la région Ukrainienne d'Odessa provoquant une explosion. pic.twitter.com/KEwobjKEyo — NEXUS (@nexus_osint) December 18, 2025

Το ρωσικό drone έπληξε ένα πολιτικό όχημα που διέσχιζε τη γέφυρα στην περιοχή της Οδησσού. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μια γυναίκα και τα τρία της παιδιά. Η μητέρα υπέστη σοβαρά τραύματα και άφησε την τελευταία της πνοή στο ασθενοφόρο. Τα τρία της παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα. Οι γιατροί τους παρέχουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Ο Oleh Kiper, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, τόνισε ότι πρόκειται για ένα ακόμη κυνικό έγκλημα πολέμου από τη Ρωσία – μια επίθεση εναντίον αμάχων, ενώ ζήτησε από τους οδηγούς να αποφύγουν τη χρήση της γέφυρας στην περιοχή της εκβολής του Δνείστερου κοντά στο χωριό Maiaky. Οι Ρώσοι έχουν ήδη επιτεθεί σε αυτό το τμήμα για τρίτη φορά και η κυκλοφορία είναι δύσκολη.

Ο Kiper ανέφερε επίσης ότι η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Οδησσός-Ρένι έχει προσωρινά διακοπεί και στις δύο κατευθύνσεις.