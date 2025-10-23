Ο χρυσός, το ράλι, η απότομη πτώση και τα νέα δεδομένα

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην εκρηκτική πορεία του χρυσού και τι επισημαίνουν οι ειδικοί για τα πολύτιμα μέταλλα

Αμαλία Κάτζου

Ο χρυσός, το ράλι, η απότομη πτώση και τα νέα δεδομένα
UNSPLASH.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2025, η αγορά του χρυσού βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο, καταρρίπτοντας το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Η εκρηκτική αυτή πορεία του χρυσού δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας στις διεθνείς αγορές.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ μεγάλων οικονομιών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα, καθώς και ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, ενίσχυσαν τη ζήτηση για το χρυσό ως το παραδοσιακό «ασφαλές καταφύγιο» των επενδυτών σε περιόδους κρίσης.

Η άνοδος της τιμής του χρυσού, ωστόσο, δεν ήταν γραμμική. Στις 21 Οκτωβρίου 2025, η αγορά βίωσε απότομη πτώση της τάξης του 5,74% μέσα σε μία μόνο ημέρα, γεγονός που υπενθύμισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ακόμη και τα πιο «ασφαλή» περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έντονες διακυμάνσεις.

Η συγκεκριμένη διόρθωση αποδόθηκε κυρίως στην ενίσχυση του δολαρίου, αλλά και στις ελπίδες για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που μείωσαν τη ζήτηση για «καταφύγια» όπως ο χρυσός.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές είχαν προειδοποιήσει ότι η αγορά είχε φτάσει σε υπερβολικά αγορασμένα επίπεδα, καθιστώντας την ευάλωτη σε διορθώσεις και αυξημένη μεταβλητότητα.

Η μεταβλητότητα αυτή αναδεικνύει μια σημαντική πτυχή της επένδυσης στον χρυσό: αν και παραδοσιακά θεωρείται αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό και μέσο διασποράς κινδύνου, δεν αποτελεί πανάκεια.

Οι απότομες διακυμάνσεις των τιμών και η αβεβαιότητα για τη μελλοντική τους πορεία επιβάλλουν στους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι ειδικοί συστήνουν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και αποφυγή υπερβολικής έκθεσης σε πολύτιμα μέταλλα, ενώ η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC) προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει η μονομερής επένδυση στον χρυσό.

Πέρα από τις οικονομικές διαστάσεις, η άνοδος της τιμής του χρυσού έχει και σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Η αύξηση της ζήτησης οδηγεί συχνά σε έξαρση της παράνομης εξόρυξης, ιδιαίτερα σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου οι έλεγχοι είναι ελλιπείς.

Η χρήση υδραργύρου και άλλων τοξικών ουσιών για την εξαγωγή χρυσού προκαλεί σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των τοπικών πληθυσμών. Η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις οικονομικές προκλήσεις που συνοδεύουν τον «πυρετό του χρυσού», αλλά και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φαινομένου.

Πάντως οι αναλυτές επισημαίνουν πως η αγορά χρυσού παραμένει ελκυστική σε περιόδους αβεβαιότητας, όμως οι επενδυτές οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις και να λαμβάνουν υπόψη τόσο τους οικονομικούς όσο και τους κοινωνικούς κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

13:14ME TO N & ME TO Σ

Μαφία και παρακράτος ζουν και βασιλεύουν…

13:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet ανάμεσα στα Best Workplaces™ in Technology 2025

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Βρήκε τη μητέρα του νεκρή μέσα στο σπίτι της

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Διπλοβάρδιες» και εξαντλητικά ωράρια στον «πόλεμο» της Σίλικον Βάλεϊ - Τι είναι το εργασιακό μοντέλο 0-0-2»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αρκούδα μπήκε σε ζωολογικό κήπο και επισκέφτηκε τρεις αιχμάλωτες «φίλες» της

12:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το βίντεο από τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς στη Σερβία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικού για το ποινικό μητρώο

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Στην Αττική, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των 66 Δήμων μας αποτελεί προτεραιότητα στην πράξη και όχι στα χαρτιά»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βενεζουέλα: Δύο νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

12:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες να έχουν ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσαν τους 40 φιναλίστ - Δείτε τις ξεκαρδιστικές φωτογραφίες

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Πριν από τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης» – Τι είπε για τη Chevron

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης περί μη διακυβερνήσιμης χώρας: Είναι εκτός θέματος όσοι το υποστηρίζουν - LIVE

12:10ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο χρυσός, το ράλι, η απότομη πτώση και τα νέα δεδομένα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» κέρδισαν την πρωτιά – Ανατροπή με την Καινούργιου

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τα γράψουμε ξανά»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Δεν προκύπτει τηλεφωνική ή άλλη ενημέρωση στην Άμεση Δράση ή σε αστυνομική υπηρεσία» απαντά η ΕΛ.ΑΣ

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βενεζουέλα: Δύο νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Βρήκε τη μητέρα του νεκρή μέσα στο σπίτι της

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ