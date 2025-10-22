Χρυσός: Τελειώνει η ξέφρενη άνοδός του ή έρχεται νέο κύμα αύξησης; - Τι λένε επενδυτές

«Το απλό γεγονός ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από χίλια δολάρια από τις αρχές του καλοκαιριού αποτελεί ένδειξη ότι βρισκόμαστε στη στρατόσφαιρα», έγραψαν χθες οι Financial Times σε άρθρο αφιερωμένο στην κατάρρευση της τιμής του χρυσού κατά περισσότερο από 5%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2020.

Σήμερα, οι τιμές ανακάμπτουν ελαφρώς, αλλά είναι γεγονός ότι τα ιστορικά αρχεία των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει την αξία του κίτρινου μετάλλου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε εάν κατέχετε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιό σας ή σκέφτεστε να επενδύσετε σε αυτήν, εκμεταλλευόμενοι ίσως την πρόσφατη πτώση;

Επανεκτίμηση των δύο τρίτων από την αρχή του έτους

Το 2024 ήταν μια χρονιά ταχείας ανάπτυξης για τον χρυσό, με άνοδο 27% που τον ώθησε μεταξύ των κορυφαίων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οι αναλυτές απέδωσαν αυτό στην εκτεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ράλι τόσο των μετοχών όσο και των ομολόγων.

Έτσι, λίγοι προέβλεψαν ένα περαιτέρω ράλι φέτος, το οποίο μέχρι στιγμής έχει δει την αξία του να αυξάνεται κατά περίπου τα δύο τρίτα, ενώ ο S&P 500 (ο κορυφαίος δείκτης στη Wall Street, και επομένως σε ολόκληρο τον κόσμο) έχει ανατιμηθεί κατά 12% και ο Eurostoxx κατά 15%.

Οι λόγοι για την άνθηση

Αρκετοί παράγοντες οδηγούν στην άνθηση. Πρώτα και κύρια, η αδυναμία του δολαρίου (-11% έναντι του ευρώ από την αρχή του έτους): δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από το αμερικανικό νόμισμα που δημιουργήθηκε από τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ (εμπορικός πόλεμος, προσπάθειες υποταγής της κεντρικής τράπεζας σε πολιτικό έλεγχο), ένα από τα δύο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια εξαφανίζεται και πολλοί επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια στο άλλο: το κίτρινο μέταλλο.

Οι αγορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές από τις κεντρικές τράπεζες, με εκείνες των αναδυόμενων αγορών να μετακινούνται επίσης για γεωπολιτικούς λόγους: για να αντιμετωπίσουν την υπερβολική δύναμη που ασκούν οι ΗΠΑ μέσω του νομίσματός τους.

Επιπλέον, η προσδοκία περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, σε απάντηση σε αντικρουόμενα οικονομικά δεδομένα και πληθωριστικές πιέσεις, θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του χρυσού, που είναι ένα φυσικό εμπόρευμα.

Προοπτικές για το εγγύς μέλλον και πώς να επενδύσετε στο χρυσό

Η προαναφερθείσα αδυναμία του δολαρίου σημαίνει ότι οι επενδυτές σε ευρώ έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την άνοδο των τιμών. Κοιτώντας πίσω, οι αναλυτές φαίνονται βέβαιοι ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε πρόσφατα την πρόβλεψή της προς τα πάνω, αυξάνοντας την τιμή στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Δεκέμβριο του 2026, από τα 4.300 δολάρια που ήταν προηγουμένως.

Αυτή η αναθεώρηση βασίζεται σε διάφορους παράγοντες: ισχυρές εισροές σε ETF συνδεδεμένα με εμπορεύματα, πρόσθετες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) κατά το επόμενο έτος.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού επιβεβαιώνει ότι το 95% των κεντρικών τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν αύξηση των αποθεμάτων χρυσού τους το επόμενο έτος, με το 43% να σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά τα αποθέματά του, το υψηλότερο ποσοστό από το 2018. Σύμφωνα με τον Lombard Odier, «η αγορά είναι τεχνικά υπεραγορασμένη, αλλά η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές».

Εξ ου και η απόφαση να διατηρηθεί μια θέση υπερτίμησης στο εμπόρευμα. Αυτές είναι αναμφίβολα έγκυρες πηγές, αλλά θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι φούσκες συχνά σχηματίζονται ακριβώς όταν ο ενθουσιασμός είναι διαδεδομένος και οι επικριτικές φωνές σπάνια ακούγονται.

Ανεξάρτητα από αυτό, εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να εξετάζεται το ενδεχόμενο επένδυσης σε χρυσό μόνο ως μέρος ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στους αποταμιευτές είναι ποικίλα.

Εργαλεία για μικρούς αποταμιευτές

Όσοι επιθυμούν να επενδύσουν σε χρυσό έχουν διάφορες επιλογές, καθεμία με τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Είναι δυνατή η αγορά ράβδων ή νομισμάτων, με το πλεονέκτημα ότι αυτή η επένδυση απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ και τους φόρους ιδιοκτησίας, αλλά αυτό συνεπάγεται κόστος φύλαξης και χαμηλότερη ρευστότητα σε σύγκριση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Μια άλλη επιλογή είναι η αγορά μετοχών εταιρειών που ασχολούνται με χρυσό (κυρίως εταιρείες εξόρυξης), έχοντας κατά νου ότι σε αυτήν την περίπτωση, οι τιμές εξαρτώνται όχι μόνο από την απόδοση του εμπορεύματος, αλλά και από τις συνθήκες των ίδιων των εταιρειών. Για όσους επιθυμούν να διαφοροποιήσουν την έκθεσή τους, υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, ETF και ETC - τα πρώτα διαχειρίζονται ενεργά, τα δεύτερα διαχειρίζονται παθητικά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος διαχείρισης για τα ETF και τα ETC να είναι γενικά χαμηλότερο από εκείνο των ETF και των ETC. Επιπλέον, ενώ τα funds και τα ETF επενδύουν σε εταιρείες που συνδέονται με την επιχείρηση χρυσού, τα ETC συνδέονται άμεσα με το εμπόρευμα. Υπάρχουν διάφορες λύσεις για διαφοροποίηση, ακόμη και εντός της ίδιας επενδυτικής κατηγορίας.