Χρυσή λίρα: Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η τιμή της - Πού πωλούνται στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 16 Οκτωβρίου 2025, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας άγγιξε τα 966,77 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης ήταν 825,15 ευρώ

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου των τιμών του χρυσού στις διεθνείς αγορές.

Τις τελευταίες ημέρες η τιμή ανά ουγκιά ξεπέρασε τα 4.265,95 δολάρια, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως η ανοδική πορεία δύσκολα θα ανακοπεί σύντομα. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για τη χρυσή λίρα εκτοξεύεται, με σημαντικά κέρδη να καταγράφουν τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιότεροι επενδυτές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 16 Οκτωβρίου 2025, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας άγγιξε τα 966,77 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης ήταν 825,15 ευρώ. Η αγορά εμφανίζει υψηλές αποδόσεις: όσοι επένδυσαν μόλις έναν μήνα πριν, τον Σεπτέμβριο, έχουν ήδη αποκομίσει κέρδη περίπου 114,55 ευρώ ανά λίρα (ποσοστό 16,1%), ενώ όσοι τοποθετήθηκαν νωρίτερα, τον Ιούνιο και στην αρχή του 2025, βλέπουν αποδόσεις που φτάνουν το 21,9% και 42,9% αντίστοιχα.

Αυτές οι αποδόσεις ξεπερνούν κατά πολύ αυτές άλλων παραδοσιακών επενδύσεων όπως τα ακίνητα, τα χρηματιστήρια ή τα αμοιβαία κεφάλαια. Για παράδειγμα, ο επενδυτής που αγόρασε λίρες το 2022 με τιμή 468,82 ευρώ σήμερα έχει σε απόδοση περίπου 397 ευρώ, ενώ εκείνος που επένδυσε το 2020 κατά την πανδημία απολαμβάνει κέρδη άνω του 120%.

Στην Ελλάδα, οι χρυσές λίρες πωλούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην τράπεζα Πειραιώς, που αποτελεί τη μοναδική εμπορική τράπεζα με παρουσία στην αγορά χρυσού. Για κάθε αγορά ή πώληση απαιτείται επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου και εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ.

Οι προβλέψεις για τη συνέχεια της αγοράς είναι ιδιαίτερα θετικές. Οι αναλυτές της Yardeni Research εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να αγγίξει τα 5.000 δολάρια ανά ουγκιά μέχρι το 2026 και ακόμη να ξεπεράσει τα 10.000 δολάρια προς το τέλος της δεκαετίας. Αυτές οι αυξήσεις δεν θεωρούνται τυχαίες, αλλά συνδέονται άμεσα με την πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών — όπως της Fed και της ΕΚΤ — ειδικά ενόψει πιθανής νέας μείωσης επιτοκίων και πτώσης αποδόσεων αμερικανικών ομολόγων.

