Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

Από αναλύτρια του Fox News σε βασικό μέλος της ομάδας του Προέδρου Τραμπ, μια γυναίκα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής καθώς γοήτευσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη χθεσινή σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Η Μόνικα Κρόουλι έκανε τον Ρώσο ηγέτη να χαμογελάσει καθώς αντάλλαξαν χειραψία λίγο πριν την αναχώρησή του από την αεροπορική βάση Elmendorf στο Άνκορατζ της Αλάσκας, την Παρασκευή.

Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη λήψη αποφάσεων όσο ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, ωστόσο η Κρόουλι παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ποια είναι η Μόνικα Κρόουλι

Ως επικεφαλής του πρωτοκόλλου, η πρώην δημοσιογράφος έχει ως καθήκον να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των διπλωματικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το «Στέιτ Ντιπάρτμεντ», η Κρόουλι θα ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό με την αμερικανική πρεσβεία στο εξωτερικό, ώστε να διασφαλίσει ότι η άφιξη του Πούτιν θα ήταν άψογη.

Στα καθήκοντά της θα ήταν να δημιουργήσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα για την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της κρίσιμης συνάντησης μεταξύ των δύο χωρών για να συζητήσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η Κρόουλι συνοδεύει επίσης τον πρόεδρο Τραμπ σε όλες τις επίσημες επισκέψεις του και είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Ο Τραμπ την πρότεινε για τη θέση αυτή στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς και για τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών και πρέσβειρας. Η ίδια ορκίστηκε στις 30 Μαΐου.

Θα είναι επίσης υπεύθυνη για τον εορτασμό των 250 χρόνων της Αμερικής, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2026 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Η Κρόουλι εργάστηκε για τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως βοηθός υπουργού Οικονομικών για δημόσιες υποθέσεις, όπου έλαβε το βραβείο Alexander Hamilton.

Η Κρόουλι είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Colgate και εντάχθηκε στο Fox News Channel το 1998 ως αναλύτρια πολιτικών και διεθνών υποθέσεων. Αποχώρησε το 2004, αλλά επέστρεψε ξανά το 2008.

Η Κρόουλι, η οποία έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Columbia, παρουσίαζε επίσης τη δική της ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «The Monica Crowley Show» για το WABC και ήταν σχολιάστρια για το «Morning Edition» του NPR.

Η Κρόουλι είναι επίσης συγγραφέας των best seller «Nixon Off the Record: His Candid Commentary on People and Politics», που κυκλοφόρησε το 1996, και «Nixon in the Winter», που κυκλοφόρησε το 1998.

