Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτησή της στο X, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο».

Στην ίδια ανάρτηση, η Φον ντερ Λάιεν έκανε γνωστό ότι ο Ζελένσκι θα μεταβεί το απόγευμα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο Εμάνουελ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και η Τζόρτζια Μελόνι θα δώσουν το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο τετ α τετ του Ζελένσκι με τον Τραμπ θα δώσει το «παρών» και ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Στουμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί πρώτα με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να συγκαλέσει τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο.

Τι ζητά ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών – συμπεριλαμβανομένων του Ντονέτσκ που το Κίεβο θεωρεί «κλειδί» για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην ουκρανική επικράτεια.

Η Ρωσία φέρεται διατεθειμένη να επιστρέψει κατεχόμενες περιοχές στις βορειοανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσιάζει ο ουκρανικός ιστότοπος Deep State ο οποίος παρακολουθεί τις ισορροπίες δυνάμεων στα μέτωπα των μαχών. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονμπάς (σ.σ. στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters -που φέρονται να έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου-, ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει και την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία και ακολούθως προσάρτησε παράνομα το 2014. Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτό θα σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή από όλες τις δυνάμεις της Δύσης και την Ουκρανία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Πούτιν επιδιώκει επίσης την άρση τουλάχιστον ορισμένων από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας, χωρίς να αποσαφηνίζεται εάν η πρόταση αφορά τόσο τις αμερικανικές όσο και τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Επιπλέον, η Μόσχα επιδιώκει επίσημο καθεστώς για τη ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία (στο σύνολο ή σε περιοχές της επικράτειας), καθώς και να επιτραπεί στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία να δραστηριοποιείται ελεύθερα, αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το Κίεβο κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία που συνδέεται με το Πατριαρχείο Μόσχας ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαδίδοντας φιλορωσική προπαγάνδα και υποθάλποντας κατασκόπους, κάτι που η ίδια αρνείται. Η Ουκρανία έχει υιοθετήσει νόμο που απαγορεύει θρησκευτικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Ρωσία.

Η πρόταση Πούτιν για το Ντονμπάς

Στα γενικότερα σχέδια του Πούτιν που ήδη έχουν γίνει γνωστά, η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς -η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία- και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας, σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Το περίγραμμα της πρότασης Πούτιν αποκαλύφθηκε την επομένη της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, της πρώτης συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

