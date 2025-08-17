Τηλεφωνικές επαφές Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο μετά τη σύνοδο Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες το Σάββατο με τους ομολόγους του από την Τουρκία και την Ουγγαρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, στον απόηχο της συνάντησης κορυφής ΗΠΑ–Ρωσίας στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, κάλεσε το Κίεβο να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Μόσχα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη, ενώ εκείνοι όχι».

Όπως ανέφερε η Μόσχα, η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, έγινε με πρωτοβουλία της Άγκυρας. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τα αποτελέσματα της ρωσοαμερικανικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Τουρκία προσπαθεί να κρατήσει ανοικτούς διαύλους τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία, επιδιώκοντας ρόλο πιθανού διαμεσολαβητή.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ συνομίλησε και με τον Ούγγρο ΥΠΕΞ, Πέτερ Σιγιάρτο, με κύριο θέμα τα συμπεράσματα της συνάντησης στην Αλάσκα. Ο Σιγιάρτο υπογράμμισε την ανάγκη ειρηνικής λύσης, σημειώνοντας ότι η Ουγγαρία επιθυμεί την επιστροφή της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κεντρική Ευρώπη. Η Βουδαπέστη, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, έχει συχνά διαφοροποιηθεί από τη στάση της ΕΕ, ιδιαίτερα στο ζήτημα των κυρώσεων και της ενεργειακής συνεργασίας, προκαλώντας αντιδράσεις από δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, σχολίασε ότι «ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σε σχέση με χθες» μετά τη συνάντηση Πούτιν–Τραμπ. Αντίθετα, άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, με κοινή τους δήλωση, επανέλαβαν πως «η απόφαση για το έδαφός της ανήκει αποκλειστικά στην Ουκρανία».