ΝΑΤΟ: Ο Γενικός Γραμματέας μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι
«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ 18/8 Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτός στην Ουάσινγκτον αύριο Δευτέρα μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η ομάδα του.
«Ο Γενικός Γραμματέας θα συμμετάσχει σε συνάντηση που θα φιλοξενήσει ο Αμερικανός πρόεδρος», υπογραμμίζει η ανακοίνωσή του.
