Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

Οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν μεταξύ άλλων το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον αύριο.

Τα ονόματα ανακοινώθηκαν το πρωί και η λίστα αναλυτικά έχει ως εξής:

-Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Keir Starmer

-Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen

-Ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron

-Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Giorgia Meloni

-Ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz

-Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb

-Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte

