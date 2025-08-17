Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην μπορούν να δημιουργήσουν σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου

Την στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η βιντεοδιάσκεψη Δυτικών ηγετών με τον Ζελένσκι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, μίλησε στο πρόγραμμα Face the Nation του CBS.

Είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά παραδέχτηκε ότι αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, τονίζοντας ότι η ζωή στις ΗΠΑ δεν θα αλλάξει ριζικά αν δεν επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

«Αν η ειρήνη δεν είναι εφικτή εδώ και ο πόλεμος συνεχίζεται, θα συνεχίσουν να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι... Δυστυχώς, μπορεί να καταλήξουμε εκεί, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκεί», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις και πρόοδο», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απείλησε τη Ρωσία με νέες κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δεν κατέληξε σε καμία ανακοίνωση.

«Τελικά, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία εδώ, θα υπάρξουν συνέπειες» , προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε άλλη συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας το ενδεχόμενο «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

