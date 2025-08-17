Βιντεοδιάσκεψη «Συμμαχίας των Προθύμων»: Συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Η θέση της Ελλάδας

«Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ.Ζελένσκι με τον κ.Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

