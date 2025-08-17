Μακρόν: «Καμία συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς»

«Καμία συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς, καμία συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τους Ευρωπαίους», δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν

μετά τη συνάντηση μέσω βιντεοδιάσκεψης της «Συμμαχίας των προθύμων» με τον Ζελένσκι

Μίλησε για μια «ανταλλαγή [η οποία] διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες (...) για την προετοιμασία της αυριανής συνάντησης στην Ουάσινγκτον (...) σε ένα εξαιρετικά σοβαρό πλαίσιο για την Ουκρανία και την Ευρώπη».

«Στόχος μας αύριο είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων», είπε, κατηγορώντας την Μόσχα: «Υπάρχει μόνο ένα κράτος που προτείνει μια ειρήνη που θα ήταν μια συνθηκολόγηση: η Ρωσία » .

Ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμεί να επαναλάβει, αύριο στην Ουάσινγκτον, «ότι δεν μπορεί να υπάρξει εδαφική συζήτηση σχετικά με την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς, καμία συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς τους Ευρωπαίους».

«Αν είμαστε αδύναμοι με τη Μόσχα, προετοιμαζόμαστε για τις συγκρούσεις του αύριο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να εισέλθουμε σε μια νέα διπλωματική φάση (...) Δεν πηγαίνουμε εκεί μόνο για να υποστηρίξουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων».

«Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη», δήλωσε ακόμη ο Εμανουέλ Μακρόν και συνέχισε: «Νομίζω ότι θέλει η Ουκρανία να παραδοθεί». Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος Τραμπ «θέλει ειρήνη », πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

