Bild: Ο Τραμπ θα συναντηθεί πρώτα με τον Ζελένσκι χωρίς Ευρωπαίους ηγέτες

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αποφάσισε να μιλήσει πρώτα κατ' ιδίαν με τον επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild .

Επικαλούμενη τις πηγές της, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μετά από μια ιδιωτική συνομιλία. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δείπνο εργασίας και μια μακρά συζήτηση σε διευρυμένη μορφή.

Νωρίτερα, εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο πληροφορίες ότι οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ θα συμμετείχαν στη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

Οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν μεταξύ άλλων το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον αύριο.

Τα ονόματα ανακοινώθηκαν το πρωί και η λίστα αναλυτικά έχει ως εξής:

-Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Keir Starmer

-Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen

-Ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron

-Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Giorgia Meloni

-Ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz

-Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb

-Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte

