Ζελένσκι: Ελπίζω η «κοινή δύναμη» με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη
«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον ότι ελπίζει η «κοινή δύναμη» της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ομολόγους της να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη.
«Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και αξιόπιστα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram μετά την
άφιξή του στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Κυριακής.
«Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη.
