Pax americana με σφραγίδα Τραμπ στην Ουκρανία ή «μπουρλότο» - Το «τελευταίο» μήνυμα στο Ζελένσκι

Η κλεψύδρα για την σημερινή κρίσιμη συνάντηση – ή μάλλον για τις συναντήσεις- στο Λευκό Οίκο αδειάζει και ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει το δικό του μήνυμα στον Ζελένσκι, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Αρκετοί ηγέτες από τη «Γηραιά Ήπειρο» θα ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον σήμερα Δευτέρα, συνοδευόμενοι από τον Ουκρανό πρόεδρο, για να συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα δει πρώτα τον Ζελένσκι μόνο του - με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό- και μετά μαζί με τους συνοδούς του...

Η ουκρανική κρίση φέρνει αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο το Κίεβο με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από τη μία πλευρά και τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον από την άλλη.

Γόρδιο δεσμό συνιστά το εδαφικό ζήτημα, σε μια «ειρήνη» που απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει τμήματα του Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι διεμήνυσε ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών.

Επομένως το ερώτημα που πλανάται είναι αν θα έχουμε Pax americana με σφραγίδα Τραμπ στην Ουκρανία ή «μπουρλότο» στις διαπραγματεύσεις;

Το μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει άμεσα εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από την ουκρανική πλευρά.

Mήνυμα μέσω της πλατφόρμας truth social

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε:

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά». Με τον τρόπο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η συνέχιση της σύγκρουσης εξαρτάται από τις επιλογές του Κιέβου και όχι αποκλειστικά από τη στάση της Μόσχας.

Aναφορές στην Κριμαία και το NATO

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για «σταθερές παραμέτρους» που, όπως είπε, δεν μπορούν να αλλάξουν. Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει επιστροφή μετά τον Ομπάμα που έδωσε την Κριμαία… και δεν υπάρχει περίπτωση εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!!!».

Με τη δήλωση αυτή ο Τραμπ υπενθύμισε τη διαχρονική θέση της Ρωσίας ότι η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 είναι μη αναστρέψιμη, ενώ ταυτόχρονα έκλεισε την πόρτα σε κάθε συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Τι συμφωνήθηκε χθες

Μετά τη χθεσινή συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «αν είμαστε αδύναμοι σήμερα με τη Ρωσία, θα προετοιμαζόμαστε για τις συγκρούσεις του αύριο». Κατήγγειλε τη στάση της Μόσχας: «Υπάρχει μόνο ένα κράτος που προτείνει μια ειρήνη που θα ήταν μια συνθηκολόγηση: η Ρωσία». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να υπάρξει «καμία συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς, καμία συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς τους Ευρωπαίους».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του είπε ότι δεν βλέπει «κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για τριμερή σύνοδο κορυφής με την Ουάσινγκτον. Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων», πριν πετάξει για την Ουάσινγκτον. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε την «ιστορική» απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε , η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στην Ουάσινγκτον σήμερα Δευτέρα μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Γόρδιος δεσμός το εδαφικό

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η Καταρίνα Ματέρνοβα, πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, δήλωσε ότι μια «ειρήνη» που απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει τα μη κατεχόμενα τμήματα του Ντονμπάς είναι «απαράδεκτη». Τόνισε ότι η ΕΕ δεν θα ανεχθεί μια ειρήνη που είναι «απλώς μια άλλη λέξη για τη συνθηκολόγηση » .

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα», διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. «Χαιρετίζουμε την προθυμία του Προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Μήνυμα Τραμπ με νόημα

Σε ένα λακωνικό μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε «μεγάλη πρόοδο» με τη Ρωσία , την παραμονή της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Τι είπαν Ρούμπιο και Γουίτκοφ

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Κίεβο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν στην Αλάσκα για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι [στην Αλάσκα την Παρασκευή] σχετικά με και τις πέντε περιοχές [στην ανατολική Ουκρανία]. Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντόνετσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Τέλος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απείλησε τη Ρωσία με νέες κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τίποτα, γιατί τελικά εξαρτάται από τους Ουκρανούς ». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε επίσης ότι ο «ιδανικός στόχος» των τριμερών συνομιλιών δεν είναι απλώς μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία.

