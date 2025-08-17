Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε εξαιρετικά σκληρά στη δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η Ρωσία φέρεται να προσφέρει στην Ουκρανία συνθηκολόγηση και όχι ειρήνη. Χαρακτήρισε τα λόγια του Γάλλου ηγέτη «χαμερπή ψέματα» και κατηγόρησε το Παρίσι ότι ωθεί το Κίεβο προς την καταστροφή.

«Τι ταπεινό ψέμα! Η Ρωσία προτείνει εδώ και επτά χρόνια μια ειρηνική επίλυση της εσωτερικής ουκρανικής κρίσης στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ!», έγραψε η Ζαχάροβα.

Υπενθύμισε ότι ήταν Γάλλοι πολιτικοί που «ώθησαν Ουκρανούς μισθοφόρους να κάνουν το «Μαϊντάν» και να διαπράττουν πραξικοπήματα», υπονομεύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια.

Η Ζαχάροβα επικαλέστηκε τα λόγια του πρώην Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος το 2023 παραδέχτηκε ευθέως ότι οι συμφωνίες του Μινσκ ήταν απαραίτητες μόνο για να «δώσουν στην Ουκρανία χρόνο να αυξήσει την ετοιμότητά της για μάχη».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η πραγματική συνθηκολόγηση της Ουκρανίας προτάθηκε από εκείνους που επί χρόνια ενστάλαξαν στο Κίεβο την ψευδαίσθηση της «νίκης στο πεδίο της μάχης», κατανοώντας πλήρως ότι αυτό ήταν αδύνατο.

Στο τέλος του μηνύματός της, κατονόμασε τον κύριο ένοχο αυτής της διαδικασίας: «Ανάμεσα σε αυτούς, πρώτα και κύρια, ο ίδιος ο Μακρόν».

