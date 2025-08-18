Τραμπ: Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως» αν το θελήσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τον Ουκρανό ηγέτη σε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία

Newsbomb

Τραμπ: Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως» αν το θελήσει
Getty Images North America
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει άμεσα εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από την ουκρανική πλευρά.

Mήνυμα μέσω της πλατφόρμας truth social

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε:
«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά». Με τον τρόπο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η συνέχιση της σύγκρουσης εξαρτάται από τις επιλογές του Κιέβου και όχι αποκλειστικά από τη στάση της Μόσχας.

Aναφορές στην Κριμαία και το NATO

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για «σταθερές παραμέτρους» που, όπως είπε, δεν μπορούν να αλλάξουν. Ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Δεν υπάρχει επιστροφή στον Ομπάμα που έδωσε την Κριμαία… και δεν υπάρχει περίπτωση εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!!!».

Με τη δήλωση αυτή ο Τραμπ υπενθύμισε τη διαχρονική θέση της Ρωσίας ότι η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 είναι μη αναστρέψιμη, ενώ ταυτόχρονα έκλεισε την πόρτα σε κάθε συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Θύμα του γυμνασιάρχη κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αναδρομικά σε απόστρατους - Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά έως 2.619 ευρώ

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αδερφού γνωστής παρουσιάστριας - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες και μποφόρ - Οι περιοχές που θα χτυπήσουν

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο για παροχές 2,5 δισ. σε δύο φάσεις - Σε ρυθμούς ΔΕΘ η κυβέρνηση

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από ψυχικό νόσημα, δεν είμαι επικίνδυνος» - Τι θα γίνει με το εξιτηριό του

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Pax americana με σφραγίδα Τραμπ στην Ουκρανία ή «μπουρλότο» - Το«τελευταίο» μήνυμα στο Ζελένσκι πριν φτάσει στο Λευκό Οίκο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως» αν το θελήσει

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Βολιβία

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα λίγο πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Κίνα: 9 νεκροί και 3 αγνοούμενοι

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Ναι» στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο – Αλλά αντίστοιχες ζητά και η Μόσχα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Νέα σφαγή από τζιχαντιστές - Τουλάχιστον εννέα νεκροί

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τους ομήρους στη Γάζα

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό σε αίθουσα μπιλιάρδου με επτά νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από ψυχικό νόσημα, δεν είμαι επικίνδυνος» - Τι θα γίνει με το εξιτηριό του

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Pax americana με σφραγίδα Τραμπ στην Ουκρανία ή «μπουρλότο» - Το«τελευταίο» μήνυμα στο Ζελένσκι πριν φτάσει στο Λευκό Οίκο

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες και μποφόρ - Οι περιοχές που θα χτυπήσουν

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτήση «θρίλερ» - Σοκάρει στιγμιότυπο μέσα από την καμπίνα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αδερφού γνωστής παρουσιάστριας - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο μετά από σύγκρουση με ελάφι - Πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για νέο καβγά ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο; «Το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη την παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών», είπε - Γόρδιος δεσμός το εδαφικό

21:13ΚΟΣΜΟΣ

«Χαμερπή ψέματα»: Η Ζαχάροβα απάντησε σκληρά στον Μακρόν περί «συνθηκολόγησης»

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (17/8): Δύο υπερτυχεροί θα μοιραστούν το ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γιος βίασε την ηλικιωμένη μητέρα του «ως τιμωρία» επειδή τον κακοποιούσε στην παιδική ηλικία

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι επόμενες αργίες του 2025 - Το τετραήμερο που θα «χαρίσει» χαμόγελα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αιγάλεω: Νεκρή 65χρονη έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το καλό θριαμβεύει: Σκόραρε στο ντεμπούτο της η 16χρονη που έπεσε θύμα bullying

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ