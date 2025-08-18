Τραμπ: Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως» αν το θελήσει
Ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τον Ουκρανό ηγέτη σε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει άμεσα εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από την ουκρανική πλευρά.
Mήνυμα μέσω της πλατφόρμας truth social
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε:
«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά». Με τον τρόπο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η συνέχιση της σύγκρουσης εξαρτάται από τις επιλογές του Κιέβου και όχι αποκλειστικά από τη στάση της Μόσχας.
Aναφορές στην Κριμαία και το NATO
Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για «σταθερές παραμέτρους» που, όπως είπε, δεν μπορούν να αλλάξουν. Ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Δεν υπάρχει επιστροφή στον Ομπάμα που έδωσε την Κριμαία… και δεν υπάρχει περίπτωση εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!!!».
Με τη δήλωση αυτή ο Τραμπ υπενθύμισε τη διαχρονική θέση της Ρωσίας ότι η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 είναι μη αναστρέψιμη, ενώ ταυτόχρονα έκλεισε την πόρτα σε κάθε συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.