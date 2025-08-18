Πίεση από Τραμπ στον Ζελένσκι για συμφωνία: Ο ρόλος των Ευρωπαίων ηγετών

Βασικό θέμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης είναι η αποψινή (στις 20:00 ώρα Ελλάδος) συνάντηση που θα έχουν σήμερα στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, με την «ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, ενώ την ίδια ώρα η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου είναι αυτό που προκαλεί μεγάλες ανησυχίες στους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η σημερινή -βαρύνουσας σημασία- συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στον Αύγουστο που παραδοσιακά εθεωρείτο «νεκρός» μήνας για διπλωματικές διαβουλεύσεις και συνομιλίες σε επίπεδο κορυφής, όμως το τετ-α-τετ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου αναθέρμανε τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Μέχρι πρότινος ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν πως θα επιβάλλονταν αυστηρές κυρώσεις στον Βλαντιμίρ Πούτιν αν δεν έκανε τα απαραίτητα βήματα που θα οδηγούσαν σε κατάπαυση του πυρός, ενώ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, φαίνεται να είναι ανοιχτός στην ιδέα να πιέσει τους Ουκρανούς ώστε να παραχωρήσουν εδάφη στη Ρωσία.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναλύουν όλα τα δεδομένα γύρω από τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση και εξηγούν πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν στήσει έναν προστατευτικό κλοιό γύρω από τον Ουκρανό πρόεδρο κατά τη διαπραγμάτευση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει ουσιαστικά ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη μιας σύγκρουσης ανάμεσα στους δύο ηγέτες, όπως είχε γίνει τον Φεβρουάριο.

Πώς ο Στάρμερ έμαθε τον Ζελένσκι να μιλάει στον Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει συμβουλεύσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το πώς να «χαϊδεύει» το εγώ του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θα προβάλλει τα πολιτικά του επιχειρήματα, γράφει ο Telegraph.

Στις 28 Φεβρουαρίου ο Κιρ Στάρμερ κατά την πρώτη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο πέτυχε μια διπλωματική νίκη, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς κατάφερε να εξισορροπήσει ανάμεσα στο να ικανοποιήσει το εγώ του Τραμπ και στο να αναπτύξει τους κρίσιμους στόχους της Βρετανίας. Το αποτέλεσμα ήταν η υποστήριξη της συμφωνίας του Κιρ Στάρμερ για την παραχώρηση των νησιών Τσάγκος και τα θερμά λόγια για μια εμπορική συμφωνία από τον ισχυρό Τραμπ.

Έτσι λοιπόν, Βρετανοί υπουργοί και αξιωματούχοι δίδαξαν στον Ουκρανό ηγέτη πώς να «μιλάει όπως ο Τραμπ». Ανάμεσα στις οδηγίες που του έδωσαν ήταν να μην «τσιμπάει» σε κάθε προκλητική δήλωση και να μην προσπαθεί δημοσίως να «στριμώξει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια γωνία, διότι κάτι τέτοιο θα τον κάνει να αντιδράσει. Συμβούλευσαν τον Ζελένσκι να επαινεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

Skynews: Απογοητευμένοι οι Ουκρανοί από τη στάση του Τραμπ

Σύμφωνα με το Skynews, Ουκρανοί αξιωματούχοι φέρονται να αισθάνονται προδομένοι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος φαίνεται να έχει αλλάξει θέση υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια σειρά από βασικά σημεία μετά τη συνάντηση μαζί του στην Αλάσκα.

Στη συγκεκριμένη ανάλυση αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπονομεύσει την ενότητα της Δυτικής Συμμαχίας εγκαταλείποντας τις εκκλήσεις τους για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, προστίθεται, δεν απειλεί πλέον με αυστηρότερες κυρώσεις, και το πιο ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται ανοιχτός στην ιδέα να αναγκάσει τους Ουκρανούς να παραδώσουν εδάφη που οι Ρώσοι δεν έχουν ακόμη καταλάβει.

Για την ακρίβεια, αναφέρει το Skynews, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιστεύει πως η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί με ανταλλαγή εδαφών. Ο Πούτιν, από την άλλη πλευρά, έχει καταστήσει σαφές ότι αγωνίζεται για να εξαλείψει την Ουκρανία ως ανεξάρτητη και δημοκρατική οντότητα. Παράλληλα, οι Ουκρανοί λένε για τον Ζελένσκι ότι η παράδοση γης, την οποία τα ουκρανικά στρατεύματα αγωνίζονται να υπερασπιστούν από το 2014, θα ήταν μία κίνηση πολιτικής αυτοκτονίας και στρατηγικής παραφροσύνης.

Εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Washington Post αναφέρει ότι εν μέσω πιέσεων στον Ζελένσκι για συμφωνία, οι ΗΠΑ θα προσφέρουν ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Όλες οι παράμετροι όμως θα συζητηθούν περαιτέρω μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων κατά τη συνάντησή τους σήμερα το απόγευμα στην Ουάσινγκτον.

Στο πλευρό του Ζελένσκι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν καταλήξει σαφώς στο συμπέρασμα πως χρειάζεται πάση θυσία να αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση στον Λευκό Οίκο. Εξ ου και θα βρίσκονται στο πλευρό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή συνάντηση. Συγκεκριμένα παρόντες θα είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Βαθιά ανησυχία μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Ο Βρετανός Λόρδος Ντάροτς, πρώην πρέσβης στην Ουάσινγκτον -κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ- δήλωσε πως «η γρήγορη συγκρότηση της υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι ένδειξη βαθιάς ανησυχίας για τις δύο πτυχές του αποτελέσματος της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Πρώτον, η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πλέον ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να προηγηθεί της κατάπαυσης του πυρός. Και δεύτερον, οι υποδείξεις ότι ο δρόμος προς την ειρήνη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παραχώρηση ακόμα περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία».

Συνάντηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025. Eurokinissi

Οι πόλεις του Ντόνετσκ είναι το «τελευταίο ανάχωμα» για την Ουκρανία

Ένα από τα βασικά θέματα στις σημερινές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο θα είναι οι δύο περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, γνωστές ως Ντονμπάς.

Η Ρωσία θέλει να παραδοθούν τόσο το Ντόνετσκ όσο και το Λουχάνσκ, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχό της. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ολόκληρο το Λουχάνσκ και περίπου το 70% του Ντόνετσκ.

Πολλές πόλεις στο Ντόνετσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο είναι στρατηγικής σημασίας, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Τζάστιν Κραμπ στην εκπομπή Today του BBC Radio Four.

Αποτελούν το «τελευταίο ανάχωμα» και ένα «κεντρικό σημείο της άμυνας της Ουκρανίας», είπε, με σιδηροδρομικές γραμμές που διέρχονται από αυτά, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη στρατιωτικό εφοδιασμό.

Οι Ουκρανοί έχουν «πολεμήσει για κάθε σπιθαμή γης», επομένως θα ήταν απαράδεκτο να χάσουν αυτό το έδαφος από τη Ρωσία, συμπλήρωσε ο Κραμπ και τόνισε πως «κανείς στην Ουκρανία -σε αυτό το σημείο- δεν εμπιστεύεται καμία ρωσική υπόσχεση να μην συνεχίσει τις επιθέσεις».

*Με πληροφορίες από BBC, Skynews, Telegraph και Washington post

