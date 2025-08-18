Πότε ο Τραμπ θα συναντήσει τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Όλο το πρόγραμμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται ήδη στην Ουάσιγκτον λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που ήδη έχει λάβει το ξεκάθαρο μήνυμα του Τραμπ να ξεχάσει Κριμαία και ένταξη στο ΝΑΤΟ, βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ και - σύμφωνα με το πρόγραμμα - θα συναντήσει αρχικά μόνος του μαζί με την ουκρανική αντιπροσωπεία τον Ζελένσκι. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες που θα είναι στο πλευρό του Ουκρανού καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο

Το σημερινό πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο (σε ώρες Ελλάδας):

19:00

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να φτάσουν στον Λευκό Οίκο μέχρι τον Κήπο των Ρόδων (South Lawn), με τηλεοπτικό συνεργείο και φωτογράφους να μπορούν να καταγράψουν την άφιξή τους.

20:00-20:15

Περίπου στις 20:00 με 20:15, δηλαδή μία ώρα μετά την άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών, Ζελένσκι και Τραμπ θα χαιρετηθούν και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το τετ α τετ στο Οβάλ Γραφείο.

21:25-21:30

Μία ώρα μετά την έναρξη της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσι στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ θα καλωσορίσει τους Ευρωπαίους ηγέτες στην κεντρική τραπεζαρία του Λευκού Οίκου και μετά τους χαιρετισμούς θα ακολουθήσει η οικογενειακή φωτογραφία στο Cross Hall.

22:00

Ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κατευθυνθούν στη συνέχεια για τη δική τους high level συνάντηση στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

