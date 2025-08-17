Ο Πούτιν αστειεύτηκε για το πουλόβερ του Λαβρόφ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» - «Είναι Ιμπεριαλιστής»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε χαριτολογώντας τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ «ιμπεριαλιστή» λόγω του πουλόβερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» που φορούσε όταν πέταξε στην Αλάσκα για να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στις 17 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος Πάβελ Ζαρούμπιν δημοσίευσε ένα βίντεο με τον διάλογο στον τηλεγραφικό του κανάλι.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε το πουλόβερ που φορούσε ο Λαβρόφ, λέγοντας πως του αρέσει πολύ.

«Είναι αυτό ένας υπαινιγμός; Θα σου το δώσει», απάντησε ο Πούτιν, με τα μέλη της αντιπροσωπείας να ξεσπούν σε γέλια μαζί με τους προέδρους.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εξήγησε στον Ρώσο πρόεδρο ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφερόταν σε ένα πουλόβερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ», το οποίο προκάλεσε αναταραχή στα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Ένας ιμπεριαλιστής», αστειεύτηκε ο Πούτιν μετά την εξήγηση, δείχνοντας τον Λαβρόφ.