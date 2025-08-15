Αποκαλύφθηκε η τιμή του φούτερ «ΕΣΣΔ» που φόρεσε ο Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ στην Αλάσκα με φούτερ «ΕΣΣΔ», λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Αποκαλύφθηκε η τιμή του φούτερ «ΕΣΣΔ» που φόρεσε ο Λαβρόφ
Ανακοινώθηκε η τιμή του φούτερ που φόρεσε ο Λαβρόφ όταν πετούσε για την Αλάσκα.

Ο ιδρυτής της μάρκας Chelyabinsk, η οποία παράγει πουλόβερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ», δήλωσε ότι το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 10.990 ρούβλια (118 ευρώ περίπου). Αυτό αναφέρει η « KP-Chelyabinsk ».

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι αυτό ήταν το πουλόβερ που επέλεξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για το ταξίδι του στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η επιλογή του υπουργού ήταν μια πραγματική έκπληξη για όλη την ομάδα.

Η εταιρεία κατασκευής πουλόβερ τα κατασκευάζει από βαμβάκι και ακρυλικό νήμα. Το υπουργείο παρήγγειλε πολλά πουλόβερ σε διαφορετικά χρώματα, αναφέρει η εφημερίδα.

