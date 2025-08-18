Axios: Ο Λευκός Οίκος ρωτάει αν ο Ζελένσκι θα φορέσει κοστούμι στη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους τι ρούχα σκοπεύει να φορέσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο σήμερα.

Αυτό ανέφερε η πύλη Axios, επικαλούμενη πηγές.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ, «εν μέρει αστειευόμενος», είπε «θα ήταν καλό σημάδι για τον κόσμο» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει αυτό».

Σύμφωνα με πηγές, ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο με το ίδιο μαύρο παραστρατιωτικό μπουφάν που φορούσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο.

«Θα είναι ένα στυλ κοστουμιού, αλλά όχι ένα ολόκληρο κοστούμι», είπε μια πηγή.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

στις 19:00 οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο.

στις 20:00 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα χαιρετήσει τον Ζελένσκι.

Στις 20:15 στο Οβάλ Γραφείο θα ξεκινήσει διμερής συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

στις 21:15 ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου θα συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες στην Αίθουσα Δεξιώσεων.

στις 9:30 μ.μ. θα υπάρξει κοινή φωτογραφία του Αμερικανού Προέδρου με Ευρωπαίους ηγέτες στο Κρος Χολ.

Στις 10:00 μ.μ., θα ξεκινήσει στην Ανατολική Αίθουσα μια πολυμερής συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων ηγετών.

