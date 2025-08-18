Η Ρωσία εξαπέλυσε τέσσερις πυραύλους και 140 drones σε πόλεις στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Όλεχ Σινεχούμποφ, ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και ένας 15χρονος είναι μεταξύ των θυμάτων

Η Ρωσία εξαπέλυσε τέσσερις πυραύλους και 140 drones σε πόλεις στην Ουκρανία

Διασώστες μεταφέρουν έναν τραυματισμένο πολίτη μετά από επίθεση ρωσικών πυραύλων σε κτίριο στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονται να συναντήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους και 140 drones σε μια επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία.

Στην δήλωση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας επισημαίνεται ότι καταρρίφθηκαν 88 drones, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 25 τοποθεσίες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι υπήρξε «άλλη μια ρωσική βαλλιστική επίθεση στη Ζαπορίζια».

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός – απολαμβάνει να βομβαρδίζει ειρηνικές πόλεις ενώ μιλάει για μια υποτιθέμενη επιθυμία να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Αντρέι Γερμάκ στο X.

«Μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο», κατέληξε.

Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από τη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και 18 τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικών drones στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ουκρανού πρόεδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

«Ακόμη ένα πτώμα μόλις βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται στους 4 νεκρούς», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ τα δυο από τα θύματα ήταν ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και ένας 15χρονος. Αναφέρθηκε επίσης σε 18 τραυματίες και πέντε αγνοούμενους.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική επίθεση εναντίον συνοικίας κατοικιών» περίπου στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πλήττοντας πενταώροφη πολυκατοικία, που πήρε φωτιά σε διάφορα σημεία και υπέστη μεγάλες καταστροφές.

«Η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει εσκεμμένα αμάχους», κατήγγειλε μέσω Telegram ο επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας Αντρίι Γέρμακ, μεταφορτώνοντας φωτογραφία ακινήτου στις φλόγες στο Χάρκοβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε μέσω X: «Η Ρωσία είναι δολοφονική πολεμική μηχανή που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να σταματηθεί μέσω διατλαντικής ενότητας και πίεσης».

Η πόλη, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Στη Σούμι, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, ο Όλεχ Χριχόροφ, έκανε λόγο για ρωσικά πλήγματα, αρχικά με βόμβα και κατόπιν με drones, τα οποία άφησαν πίσω δυο τραυματίες.

Στην περιφέρεια της Οδησσού, πλήγματα ρωσικών drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε «ενεργειακές υποδομές», που πάντως σβήστηκαν γρήγορα, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, που διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν θύματα.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, ανέφερε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν συνολικά 23 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά κανόνα, οι ανακοινώσεις τέτοιου είδους αφορούν μόνο το πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν από την ουκρανική πλευρά.

